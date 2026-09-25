பிற விளையாட்டு

ஆசிய விளையாட்டு: கலப்பு இரட்டையர் பேட்மிண்டனில் இந்தியாவுக்கு பதக்கம் உறுதி

இந்திய வீரர்கள் முக்கியமான கட்டங்களில் புள்ளிகளை கைப்பற்றி முன்னிலை பெற்றனர்.
ஆசிய விளையாட்டு: கலப்பு இரட்டையர் பேட்மிண்டனில் இந்தியாவுக்கு பதக்கம் உறுதி
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நகோயா,

2026 ஆசிய விளையாட்டு போட்டியில் மேசைப்பந்து கலப்பு இரட்டையர் பிரிவில் இந்தியாவின் மனுஷ் ஷா - தியா சிட்டாலே இணை ஹாங்காங் இணையை வீழ்த்தி அரையிறுதிக்கு முன்னேறியுள்ளது.

காலிறுதியில் நடைபெற்ற பரபரப்பான ஆட்டத்தில் மனுஷ் ஷா - தியா சிட்டாலே இணை தொடக்கம் முதலே சிறப்பாக விளையாடியது. ஹாங்காங் இணை கடுமையான சவால் அளித்த போதிலும், இந்திய வீரர்கள் முக்கியமான கட்டங்களில் புள்ளிகளை கைப்பற்றி முன்னிலை பெற்றனர்.

இறுதியில் இந்திய இணை 3-1 என்ற ஆட்டக் கணக்கில் வெற்றி பெற்று அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறியது.இதன் மூலம் கலப்பு இரட்டையர் பிரிவில் இந்தியாவுக்கு குறைந்தபட்சம் வெண்கலப் பதக்கம் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.

ஆசிய விளையாட்டு பேட்மிண்டன் போட்டியில் அரையிறுதிக்கு முன்னேறியதன் மூலம் இந்தியாவுக்கு கலப்பு இரட்டையர் பிரிவில் ஒரு பதக்கம் உறுதியாகியுள்ளது. அரையிறுதியில் வெற்றி பெற்றால் இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறி தங்கம் அல்லது வெள்ளிப் பதக்கத்தை வெல்லும் வாய்ப்பு இந்தியாவுக்கு கிடைக்கும்.

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Daily Thanthi
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