லாரி டிரைவரின் மகளாக பிறந்து... இன்று ஆசிய விளையாட்டில் தேசிய சாதனை படைத்த வித்யா- நெகிழ்ந்த தந்தை

கோவை,
ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் மகளிருளுக்கான 400 மீட்டர் தடை தாண்டும் ஓட்டத்தில் இந்தியாவின் வித்யா ராம்ராஜ் பந்தய தூரத்தை 54.75 விநாடிகளில் கடந்து 3-வது இடம் பிடித்து, புதிய தேசிய சாதனையுடன் வெண்கலப் பதக்கம் வென்று இந்தியாவிற்குப் பெருமை சேர்த்துள்ளார்.
கடந்த 1984-ஆம் ஆண்டு லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் ஒலிம்பிக் போட்டியில் இந்தியாவின் தடகள ராணி பி.டி. உஷா 400 மீட்டர் தடை தாண்டும் ஓட்டத்தில் இலக்கை 55.42 விநாடிகளில் எட்டியிருந்தார். இதுவே கடந்த பல தசாப்தங்களாக இந்திய வீராங்கனை ஒருவரின் சிறந்த செயல்திறனாகப் பதிவு செய்யப்பட்டிருந்தது.
பி.டி. உஷாவின் சாதனையை முந்தைய போட்டியில் சமன் செய்திருந்த வித்யா ராம்ராஜ், தற்போது 42 வருடங்களுக்குப் பின்னர் அந்த சாதனையை முறியடித்துப் புதிய வரலாற்றைப் படைத்துள்ளார்.
27 வயதான வித்யா ராம்ராஜ், கோவை மாவட்டம் மதுக்கரை அருகே உள்ள வழுக்குப்பாறை ஊராட்சி மீனாட்சிபுரத்தைச் சேர்ந்த ராம்ராஜ் - மீனா தம்பதியரின் மகளாவார். இவருடன் இரட்டையராகப் பிறந்தவர் நித்யா. வறுமையின் காரணமாகத் தனியார் பள்ளியில் இருந்து அரசு உதவிபெறும் பள்ளிக்கு மாறிய இவர்கள், ஏழாம் வகுப்பு படிக்கும்போது உடற்கல்வி ஆசிரியையின் வழிகாட்டுதலால் தடகளப் பயிற்சியில் காலடி எடுத்து வைத்தனர்.
பின்னர் ஈரோட்டில் விடுதியில் தங்கி படித்த அவர்கள் அடுத்தடுத்து மாநில, தேசிய அளவிலான போட்டிகளில் வெற்றிகளைக் குவித்தனர். இதன் மூலம் வித்யா ரயில்வே துறையிலும், நித்யா வருமான வரித்துறையிலும் மத்திய அரசுப் பணிகளைப் பெற்றனர்.
கடந்த முறை சீனாவில் நடைபெற்ற 19-வது ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் வித்யாவுடன் நித்யாவும் பங்கேற்றிருந்தார். ஆனால், இந்த முறை பயிற்சியின்போது ஏற்பட்ட காயம் காரணமாக நித்யாவால் பங்கேற்க இயலவில்லை.
மகளின் இந்த வரலாற்று வெற்றி குறித்து லாரி ஓட்டுநரான தந்தை ராம்ராஜ் நெகிழ்ச்சியுடன் கூறுகையில்:
"எனது மகள்கள் நாட்டுக்காக எத்தனையோ சாதனைகளைப் படைத்திருந்தாலும், இப்போது பி.டி. உஷாவின் சாதனையை முறியடித்து ஆசியப் போட்டியில் பதக்கம் வென்றது பெருமகிழ்ச்சி அளிக்கிறது. நித்யாவுக்குக் காயம் காரணமாக இந்தப் போட்டியில் பங்கேற்க முடியாமல் போனது வருத்தமளித்தாலும், அவர் விரைவில் மீண்டு வந்து இருவருமாக இணைந்து இன்னும் பல சாதனைகளைப் படைப்பார்கள் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கிறது." என்றார்.