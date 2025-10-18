போஸ்டன் ஓபன் ஸ்குவாஷ்: இந்திய வீராங்கனை அனாஹத் சிங் காலிறுதிக்கு தகுதி

போஸ்டன் ஓபன் ஸ்குவாஷ்: இந்திய வீராங்கனை அனாஹத் சிங் காலிறுதிக்கு தகுதி
தினத்தந்தி 18 Oct 2025 1:22 AM IST
அனாஹத் சிங் காலிறுதியில் ஜனா ஸ்வைபி உடன் மோத உள்ளார்.

புதுடெல்லி,

போஸ்டன் ஓபன் ஸ்குவாஷ் போட்டி அமெரிக்காவில் நடந்து வருகிறது. இதில் மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவில் 2-வது சுற்று ஆட்டம் ஒன்றில் இந்திய வீராங்கனை அனாஹத் சிங், அமெரிக்காவின் சார்லோட் ஜி உடன் மோதினார்.

இதில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய அனாஹத் சிங் 11-4, 11-6, 9-11 மற்றும் 11-8 என்ற செட் கணக்கில் சார்லோட் ஜியை வீழ்த்தி காலிறுதிக்கு முன்னேறினார். அனாஹத் சிங் காலிறுதியில் எகிப்து வீராங்கனை ஜனா ஸ்வைபியை எதிர்கொள்கிறார்.

