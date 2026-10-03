மல்யுத்தத்தில் இந்தியாவுக்கு வெண்கலம்: தொடர்ச்சியாக 2-வது ஆசிய விளையாட்டு பதக்கம் வென்று தீபக் பூனியா சாதனை

டோக்கியோ,
2026 ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் ஜப்பானில் நடைபெற்று வரும் நிலையில், மல்யுத்தத்தில் இந்தியாவுக்கு மற்றொரு பதக்கம் கிடைத்துள்ளது.
ஆண்களுக்கான 97 கிலோ ப்ரீஸ்டைல் மல்யுத்தப் பிரிவில் இந்தியாவின் தீபக் பூனியா, மங்கோலியாவின் கன்குயாக் கன்பாத்தரை 2–1 என்ற புள்ளிக் கணக்கில் வீழ்த்தி வெண்கலப் பதக்கம் வென்றார்.
போட்டியின் கடைசி மூன்று நிமிடங்களில் இரு வீரர்களுக்கும் இடையே கடுமையான போட்டி நிலவியது. இறுதியில் தீபக் பூனியா வெற்றியைப் பதிவு செய்தார்.
ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில் தீபக் பூனியா வெல்லும் தொடர்ச்சியான 2-வது பதக்கம் இதுவாகும். இதற்கு முன்னதாக 2022 ஹங்சோ ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியிலும் தீபக் பூனியா வெண்கலப் பதக்கம் வென்றிருந்தார்.
இதனால், தொடர்ந்து இரண்டு ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில் பதக்கம் வென்ற இந்திய மல்யுத்த வீரர் என்ற பெருமையை தீபக் பூனியா பெற்றுள்ளார்.