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டென்மார்க் ஓபன் பேட்மிண்டன்: காலிறுதிக்கு முன்னேறிய தன்வி சர்மா... நம்பர் 1 வீராங்கனையுடன் மோதல்

காலிறுதிப் போட்டியில் தன்வி சர்மா, தென்கொரியாவின் ஆன் சே-யங்கை எதிர்கொள்கிறார்.
தன்வி சர்மா
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ஒடென்சே,

டென்மார்க் ஓபன் சர்வதேச பேட்மிண்டன் போட்டியில் இந்திய வீராங்கனை தன்வி சர்மா காலிறுதிக்கு முன்னேறியுள்ளார்.

யோன் லீயை வீழ்த்திய தன்வி சர்மா

டென்மார்க்கின் ஒடென்சே நகரில் நடைபெற்று வரும் டென்மார்க் ஓபன் பேட்மிண்டன் போட்டியின் பெண்கள் ஒற்றையர் பிரிவு 2-வது சுற்றில், இந்தியாவின் தன்வி சர்மா ஜெர்மனியின் யோன் லீயுடன் மோதினார்.

இந்த ஆட்டத்தில் தொடக்கம் முதலே சிறப்பாக விளையாடிய தன்வி சர்மா, 21-17, 21-19 என்ற நேர் செட் கணக்கில் வெற்றி பெற்றார். இதன்மூலம் அவர் காலிறுதி சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.

நம்பர் 1 வீராங்கனை

காலிறுதிப் போட்டியில் தன்வி சர்மா, தென்கொரியாவின் ஆன் சே-யங்கை எதிர்கொள்கிறார். உலகத் தரவரிசையில் முதலிடத்தில் இருக்கும் ஆன் சே-யங்கை எதிர்கொள்வது தன்விக்கு கடுமையான சவாலாக இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இந்தப் போட்டியில் வெற்றி பெற்றால் தன்வி சர்மா அரையிறுதிக்கு முன்னேறுவார். இதனால் இந்திய ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.

பேட்மிண்டன்
டென்மார்க் ஓபன் பேட்மிண்டன்
Denmark Open Badminton
Tanvi Sharma
தன்வி சர்மா
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Daily Thanthi
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