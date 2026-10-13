டென்மார்க் ஓபன் பேட்மிண்டன்: முதல் சுற்றில் தன்வி ஷர்மா வெற்றி

ஒடென்சே,
டென்மார்க் ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடரின் பெண்கள் ஒற்றையர் பிரிவில் இந்திய வீராங்கனை தன்வி ஷர்மா, முதல் சுற்றில் வெற்றி பெற்று அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.
டென்மார்க்கின் ஒடென்சே நகரில் இன்று தொடங்கியுள்ள டென்மார்க் ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடர் வரும் 18-ம் தேதி வரை நடைபெறுகிறது.
இதில் இன்று நடைபெற்ற பெண்கள் ஒற்றையர் பிரிவு முதல் சுற்றுப் போட்டியில் இந்தியாவின் தன்வி ஷர்மா, ஜப்பானின் நட்சுகி நிடாரியாவை எதிர்கொண்டார்.
பரபரப்பாக நடைபெற்ற ஆட்டத்தில் முதல் செட்டை தன்வி ஷர்மா 21-17 என்ற புள்ளிக்கணக்கில் கைப்பற்றினார். இதற்குப் பதிலடி கொடுத்த ஜப்பான் வீராங்கனை, 2-வது செட்டை 21-16 என வென்றார்.
இதனால் வெற்றியாளரைத் தீர்மானிக்கும் 3-வது செட்டில் இருவருக்கும் இடையே கடும் போட்டி நிலவியது. இதில் சிறப்பாக விளையாடிய தன்வி ஷர்மா, 21-19 என்ற புள்ளிக்கணக்கில் செட்டை வென்றார்.
இதன் மூலம் 21-17, 16-21, 21-19 என்ற செட் கணக்கில் வெற்றி பெற்ற தன்வி ஷர்மா, டென்மார்க் ஓபன் தொடரின் அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.