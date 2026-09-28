தங்கத்தை நூலிழையில் தவறவிட்ட ஈஷா சிங்... துப்பாக்கி சுடுதலில் இந்தியாவுக்கு 12-வது பதக்கம்

நகோயா,
பெண்களுக்கான 25 மீட்டர் பிஸ்டல் பிரிவு இறுதிப் போட்டியில் இந்திய வீராங்கனை ஈஷா சிங் அபாரமாக செயல்பட்டு வெள்ளிப் பதக்கத்தை வென்றார்.
20-வது ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் ஜப்பானின் அய்ச்சி மாகாணத்தில் உள்ள நகோயா நகரில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகின்றன. இதில் துப்பாக்கிச் சுடுதல் போட்டியில் இந்தியாவுக்கு மேலும் ஒரு வெள்ளிப் பதக்கம் கிடைத்துள்ளது.
பெண்களுக்கான 25 மீட்டர் பிஸ்டல் பிரிவு இறுதிப் போட்டியில் தங்கத்தை நூலிழையில் தவறவிட்ட இந்திய வீராங்கனை ஈஷா சிங் வெள்ளிப் பதக்கத்துடன் போட்டியை நிறைவு செய்தார். சீனாவின் சியாவ் ஜியாருய்சியன் தங்கப் பதக்கத்தை வென்றார்.
ஈஷா சிங் வென்ற வெள்ளிப் பதக்கம், இந்த ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் துப்பாக்கிச் சுடுதலில் இந்தியாவுக்கு கிடைத்த 12-வது பதக்கமாகும்.
இதுவரை துப்பாக்கிச் சுடுதல் போட்டிகளில் இந்தியா 1 தங்கம், 7 வெள்ளி, 4 வெண்கலம் என மொத்தம் 12 பதக்கங்களை வென்றுள்ளது.
இந்தப் பதக்கத்தின் மூலம் ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் இந்தியாவின் பதக்க எண்ணிக்கை மேலும் உயர்ந்துள்ளது. இந்தியா தற்போது 4 தங்கம், 17 வெள்ளி, 18 வெண்கலம் என மொத்தம் 39 பதக்கங்களுடன் 12-வது இடத்தில் உள்ளது.
கடந்த ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் இந்திய துப்பாக்கிச் சுடுதல் வீரர்கள் 7 தங்கம் உள்பட மொத்தம் 22 பதக்கங்களை வென்றிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.