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பிரெஞ்சு ஓபன்: உலகின் 2-ம் நிலை வீராங்கனையை வீழ்த்தி அஸ்மிதா அசத்தல்

அஸ்மிதா, காலிறுதி சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.
அஸ்மிதா
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பாரிஸ்,

இந்திய வீராங்கனை அஸ்மிதா சாலிஹா, ஜப்பானின் மூன்று முறை உலக சாம்பியனான அகானே யமகுச்சியை வீழ்த்தி அசத்தியுள்ளார்.

அபார வெற்றி!

பிரெஞ்சு ஓபன் 2026 பேட்மிண்டன் தொடர் பெண்கள் ஒற்றையர் பிரிவின் 2-வது சுற்றில், உலகத் தரவரிசையில் 36-வது இடத்தில் உள்ள 27 வயதான அஸ்மிதா சாலிஹா, யமகுச்சியை எதிர்கொண்டார்.

தொடக்கம் முதலே சிறப்பாக விளையாடிய அஸ்மிதா, முதல் ஆட்டத்தை 21-19 என்ற புள்ளிக் கணக்கில் கைப்பற்றினார். 2-வது ஆட்டத்திலும் தனது ஆதிக்கத்தைத் தொடர்ந்த அவர், 21-18 என்ற கணக்கில் வெற்றி பெற்றார்.

மொத்தம் 37 நிமிடங்கள் நடைபெற்ற இந்தப் போட்டியில் 21-19, 21-18 என்ற நேர் ஆட்டங்களில் வெற்றி பெற்ற அஸ்மிதா, காலிறுதி சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.

அதிர்ச்சி தோல்வி

ஜப்பானின் அகானே யமகுச்சி மூன்று முறை உலகச் சாம்பியன் பட்டம் வென்றவர். மேலும், இந்த ஆண்டு புதுடெல்லியில் நடைபெற்ற உலக பேட்மிண்டன் சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் அவர் 2-வது இடம் பிடித்திருந்தார்.

கடந்த வாரம் டென்மார்க் ஓபன் தொடரில் யமகுச்சியிடம் தோல்வியடைந்த அஸ்மிதா, இந்த முறை அவரை வீழ்த்தி பழிதீர்த்துள்ளார்.

முதல் முறையாக

இந்த வெற்றியின் மூலம் அஸ்மிதா, தனது பேட்மிண்டன் வாழ்க்கையில் முதல்முறையாக பி.டபிள்யூ.எப். சூப்பர் 750 தொடரின் காலிறுதிக்கு முன்னேறியுள்ளார்.

பேட்மிண்டன்
பிரெஞ்சு ஓபன் பேட்மிண்டன்
அஸ்மிதா
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Daily Thanthi
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