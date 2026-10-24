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பிரெஞ்சு ஓபன் பேட்மிண்டன்: இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறினார் பி.வி.சிந்து

பிரெஞ்சு ஓபன் பேட்மிண்டன் போட்டி பாரீஸில் நடைபெற்று வருகிறது.
பி.வி.சிந்து
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பாரீஸ்,

பிரெஞ்சு ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடரின் இறுதிப்போட்டிக்கு பி.வி.சிந்து முன்னேறினார்.

அரையிறுதி

பிரெஞ்சு ஓபன் பேட்மிண்டன் போட்டி பிரான்ஸ் தலைநகர் பாரீஸில் நடைபெற்று வருகிறது. இதில் இன்று நடைபெற்ற பெண்கள் ஒற்றையர் பிரிவு அரையிறுதிப் போட்டியில் இந்தியாவின் நட்சத்திர வீராங்கனை பி.வி.சிந்து, ஜப்பானின் ஹீனா அகேச்சியை எதிர்கொண்டார்.

மூன்று செட்களில் வெற்றி

இந்தப் போட்டியில் தொடக்கம் முதலே அதிரடியாக விளையாடிய பி.வி.சிந்து, முதல் செட்டை 21-10 என்ற புள்ளிக்கணக்கில் எளிதாகக் கைப்பற்றினார். இதற்குப் பதிலடி கொடுத்த ஹீனா அகேச்சி, இரண்டாவது செட்டில் கடுமையாகப் போராடி 22-20 என்ற புள்ளிக்கணக்கில் வெற்றி பெற்றார்.

இதனால் வெற்றியாளரைத் தீர்மானிக்கும் மூன்றாவது செட்டில் இருவருக்கும் இடையே கடும் போட்டி நிலவியது. இருப்பினும், தனது அனுபவத்தையும் திறமையையும் வெளிப்படுத்திய சிந்து, மூன்றாவது செட்டை 21-16 என்ற புள்ளிக்கணக்கில் கைப்பற்றினார். இதன் மூலம் 21-10, 20-22, 21-16 என்ற செட் கணக்கில் வெற்றி பெற்ற அவர், இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறினார்.

ஆன் சே-யங்

இந்த வெற்றியின் மூலம் பிரெஞ்சு ஓபன் தொடரின் இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறியுள்ள பி.வி.சிந்து, நாளை நடைபெற உள்ள இறுதிப்போட்டியில் தென் கொரியாவின் முன்னணி வீராங்கனை ஆன் சே-யங்கை எதிர்கொள்கிறார்.

ஜப்பான் ஓபன்

பி.வி.சிந்து கடந்த ஜூலை மாதம் நடைபெற்ற ஜப்பான் ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடரில் சாம்பியன் பட்டம் வென்றார். தற்போது பிரெஞ்சு ஓபன் தொடரிலும் இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறியுள்ள அவர், மேலும் ஒரு பட்டத்தை வெல்லும் முனைப்பில் உள்ளார்.

பேட்மிண்டன்
PV Sindhu
பி.வி.சிந்து
பிரெஞ்சு ஓபன் பேட்மிண்டன்
French Open Badminton
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Daily Thanthi
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