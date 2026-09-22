கிரிக்கெட் முதல் ஆக்கி வரை - ஆசிய விளையாட்டில் இன்று இந்தியா பங்கேற்கும் முக்கிய போட்டிகள்

டோக்கியோ,
ஆசிய விளையாட்டு போட்டியில் இன்று இந்திய வீரர், வீராங்கனைகள் பல்வேறு விளையாட்டுகளில் களம் காண உள்ளனர்.
ஜப்பானின் அய்ச்சி-நகோயா நகரில் 20-வது ஆசிய விளையாட்டு போட்டிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. இதில் இந்தியா, ஜப்பான், சீனா உள்பட 45 நாடுகளைச் சேர்ந்த சுமார் 11 ஆயிரம் வீரர், வீராங்கனைகள் பங்கேற்றுள்ளனர்.
தொடரின் 4-வது நாளான இன்று இந்திய வீரர், வீராங்கனைகள் பல்வேறு விளையாட்டுகளில் களம் காண உள்ளனர்.
பேட்மிண்டன்
பெண்கள் அணி கால்இறுதி: இந்தியா - ஜப்பான்- காலை 6 மணி
ஆண்கள் அணி கால்இறுதி: இந்தியா - ஜப்பான் - காலை 11.30 மணி
துப்பாக்கி சுடுதல்
10 மீட்டர் ஏர் ரைபிள் கலப்பு அணிகள் தகுதிச்சுற்று - பார்த் மானே, இளவேனில் – காலை 6.15 மணி
டேபிள் டென்னிஸ்
பெண்கள் அணி 2-வது சுற்று: இந்தியா - தாய்லாந்து - காலை 6.30 மணி
கபடி
ஆண்கள் லீக் சுற்று: இந்தியா - தென்கொரியா - காலை 7.15 மணி
கராத்தே
ஆண்கள் குமிதே 84 கிலோ அரைஇறுதி: சேத்தன் பாத் - காலை 7.35 மணி
குத்துச்சண்டை
பெண்கள் 52 கிலோ முதல் சுற்று: சாக்சி (இந்தியா) - அய்ரா வில்லி கேஸ் (பிலிப்பைன்ஸ்) - காலை 8.30 மணி
ஆண்கள் 55 கிலோ முதல் சுற்று: ஜதுமணி சிங் (இந்தியா) - தபா சந்திர பகதூர் (நேபாளம்) - பிற்பகல் 1.30 மணி
கிரிக்கெட்
பெண்கள் இறுதிப்போட்டி: இந்தியா - இலங்கை - காலை 10.30 மணி
ஆக்கி
ஆண்கள் லீக் சுற்று: இந்தியா - இலங்கை - மாலை 3.30 மணி
இன்றைய போட்டிகளில் குறிப்பாக பெண்கள் கிரிக்கெட் இறுதிப்போட்டியில் இந்தியா - இலங்கை மோதல் ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது.
மேலும், பேட்மிண்டன், கபடி, ஆக்கி உள்ளிட்ட போட்டிகளிலும் இந்திய அணிகள் முக்கியமான ஆட்டங்களில் களம் காண உள்ளன.