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தங்கம், வெள்ளி, வெண்கலம்... ஆசிய போட்டியில் 3 பதக்கங்களை அள்ளிய தமிழக வீராங்கனை வித்யா

ஆசிய விளையாட்டு போட்டியில் பெண்களுக்கான 4X400 மீட்டர் தொடர் ஓட்ட இறுதிப் போட்டி இன்று மாலை நடைபெற்றது.
வித்யா ராம்ராஜ்
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நகோயா,

ஆசிய விளையாட்டு போட்டியில் வித்யா ராம்ராஜ் 3 பதக்கங்களை வென்று அசத்தியுள்ளார்.

இறுதிப் போட்டி

ஆசிய விளையாட்டு போட்டியில் பெண்களுக்கான 4X400 மீட்டர் தொடர் ஓட்ட இறுதிப் போட்டி இன்று மாலை நடைபெற்றது. இதில் இந்திய அணியைச் சேர்ந்த கிரண், பூவம்மா மச்சேத்திரா, பிராச்சி, வித்யா ராம்ராஜ் ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர்.

தங்கப்பதக்கம்

9 நாடுகள் கலந்து கொண்ட இப்போட்டியில், இந்திய வீராங்கனைகள் 3:29.69 நிமிடங்களில் பந்தய தூரத்தை கடந்து தங்கப்பதக்கம் வென்றனர். பஹ்ரைன் வீராங்கனைகள் 3:30.21 நிமிடங்களில் கடந்து வெள்ளிக் பதக்கம் வென்றனர். சீன வீராங்கனைகள் 3:31.02 நிமிடங்களில் கடந்து வெண்கலப் பதக்கம் வென்றனர்.

மூன்று பதக்கங்கள்

இத்தொடரில் வித்யா ராம்ராஜ் வெல்லும் 3-வது பதக்கம் இதுவாகும். இவர் இதற்கு முன்பு 400மீ தடைதாண்டும் ஓட்டத்தில் வெண்கலமும், 4X400 கலப்பு பிரிவில் வெள்ளியும் வென்றிருந்தார்.

வித்யா ராம்ராஜின் 3 பதக்க சாதனை:

400 மீட்டர் தடைதாண்டும் ஓட்டம் - வெண்கலப் பதக்கம் (பி.டி.உஷாவின் 42 ஆண்டுகால தேசிய சாதனையை உடைத்தார்.)

4x400 மீட்டர் கலப்புத் தொடர் ஓட்டம் - வெள்ளிப் பதக்கம்.

மகளிர் 4x400 மீட்டர் தொடர் ஒட்டம் - தங்கப் பதக்கம்.

இதன் மூலம் ஒரே ஆசிய விளையாட்டுப் பதிப்பில் 3 பதக்கங்களை வென்று வித்யா ராம்ராஜ் வரலாற்று சாதனை படைத்துள்ளார்.

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Vidhya ramraj
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Daily Thanthi
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