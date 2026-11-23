புதுடெல்லி,
2026-ம் ஆண்டுக்கான பிடே உலக செஸ் சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் இந்தியாவின் நடப்பு உலக சாம்பியன் டி. குகேஷ், உஸ்பெகிஸ்தானின் ஜாவோகிர் சிண்டரோவை எதிர்கொள்கிறார்.
சுவிட்சர்லாந்தின் ஜெனீவா அருகே உள்ள கொலோனியில் நாளை முதல் இந்தப் போட்டி தொடங்குகிறது. மொத்தம் 14 கிளாசிக்கல் ஆட்டங்கள் நடைபெற உள்ளன. 21-ம் நூற்றாண்டில் பிறந்த இரண்டு வீரர்கள் உலக சாம்பியன்ஷிப் பட்டத்துக்காக மோதுவது இதுவே முதல்முறையாகும்.
உலக சாம்பியன் பட்டத்தைத் தக்கவைத்துக்கொள்ள குகேஷ் முயற்சிப்பார். அதேவேளையில், 2026-ம் ஆண்டு கேண்டிடேட்ஸ் போட்டியில் வெற்றி பெற்று தகுதி பெற்றுள்ள சிண்டரோவ், முதல் முறையாக உலக சாம்பியன் பட்டத்தைக் கைப்பற்ற முயற்சிப்பார்.
20 வயதான குகேஷ், இந்திய செஸ் வரலாற்றில் ஏற்கனவே முக்கிய இடத்தைப் பிடித்துள்ளார். தனது 12 வயதில் கிராண்ட்மாஸ்டர் பட்டம் பெற்ற அவர், 2022 மற்றும் 2024 செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டிகளில் தனிநபர் தங்கப் பதக்கங்களை வென்று கவனம் ஈர்த்தார்.
2024-ம் ஆண்டு கேண்டிடேட்ஸ் போட்டியில் வெற்றி பெற்று, அந்தத் தொடரை வென்ற இளம் வீரர் என்ற சாதனையைப் படைத்தார். அதன்பின்னர் சிங்கப்பூரில் நடைபெற்ற உலக சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் சீனாவின் டிங் லிரெனை வீழ்த்தி பட்டம் வென்றார். அப்போது அவருக்கு 18 வயது மட்டுமே. இதன் மூலம் உலகின் இளம் மறுக்க முடியாத கிளாசிக்கல் செஸ் சாம்பியன் என்ற பெருமையையும் பெற்றார்.
விஸ்வநாதன் ஆனந்துக்குப் பிறகு உலக சாம்பியன் பட்டத்தை வென்ற இரண்டாவது இந்தியர் என்ற பெருமையையும் குகேஷ் பெற்றார். அவரது வெற்றி இந்தியாவின் இளம் செஸ் வீரர்களுக்கு ஊக்கமளித்தது.
இருப்பினும், நடப்பு சாம்பியனான குகேஷ் தனது முதல் பட்டப் பாதுகாப்பு போட்டியை சமீபத்திய பார்ம் குறித்த கேள்விகளுடன் எதிர்கொள்கிறார். கடந்த ஆண்டில் வெளிப்படுத்திய சிறப்பான ஆட்டத்துடன் ஒப்பிடும்போது, சமீபத்திய போட்டிகளில் அவரது செயல்பாடு சீரற்றதாக இருந்துள்ளது. இதனால் அவரது ரேட்டிங் மற்றும் உலகத் தரவரிசையிலும் சரிவு ஏற்பட்டுள்ளது.
எனவே, ஜெனீவாவில் நடைபெறும் போட்டியில் வெற்றி பெறுவதற்கு செஸ் நுணுக்கங்களுடன் தன்னம்பிக்கை, நிலையான ஆட்டம் மற்றும் மன உறுதியையும் மீட்டெடுக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் குகேஷ் உள்ளார்.
மறுபுறம், சிண்டரோவ் தனது சிறந்த பார்முடன் இந்தப் போட்டியில் களமிறங்குகிறார். 12 வயதில் கிராண்ட்மாஸ்டர் பட்டம் பெற்ற அவர், உஸ்பெகிஸ்தானின் வளர்ந்து வரும் செஸ் அணியின் முக்கிய வீரராக உருவெடுத்துள்ளார்.
2025-ம் ஆண்டு பிடே உலகக் கோப்பையை வென்ற சிண்டரோவ், 2026 ஏப்ரலில் சைப்ரஸில் நடைபெற்ற கேண்டிடேட்ஸ் போட்டியிலும் முதலிடம் பிடித்தார். இதன் மூலம் கிளாசிக்கல் உலக சாம்பியன்ஷிப் போட்டிக்குத் தகுதி பெற்ற முதல் உஸ்பெகிஸ்தான் வீரர் என்ற பெருமையைப் பெற்றார்.
தற்போதைய தரவரிசையில் குகேஷைவிட முன்னிலையில் இருக்கும் சிண்டரோவ், இந்தப் போட்டியில் வலுவான சவாலாக கருதப்படுகிறார்.
இருவருக்கும் இடையிலான முந்தைய கிளாசிக்கல் ஆட்டங்களின் முடிவுகள் சிண்டரோவுக்கு சாதகமாக உள்ளன. இருப்பினும், உலக சாம்பியன்ஷிப் போட்டி முற்றிலும் மாறுபட்ட சவாலாக இருக்கும்.
14 ஆட்டங்கள் கொண்ட இந்தத் தொடரில் செஸ் திறமை மட்டுமின்றி, உடல் தகுதி, மன உறுதி மற்றும் தொடர்ந்து பல நாட்கள் ஒரே சீரான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தும் திறனும் அவசியம். ஒரு தவறோ அல்லது கிடைக்கும் வாய்ப்பை தவறவிடுவதோ போட்டியின் முடிவையே மாற்றக்கூடும்.
மொத்தம் 14 கிளாசிக்கல் ஆட்டங்கள் நடைபெறும். முதலில் 7.5 புள்ளிகளைப் பெறும் வீரர் உலக சாம்பியனாக அறிவிக்கப்படுவார்.
ஒவ்வொரு வீரருக்கும் முதல் 40 நகர்வுகளுக்கு 120 நிமிடங்கள் வழங்கப்படும். அதன்பிறகு ஆட்டத்தின் எஞ்சிய பகுதிக்கு 30 நிமிடங்கள் வழங்கப்படும். 41-வது நகர்வு முதல் ஒவ்வொரு நகர்வுக்கும் 30 விநாடிகள் கூடுதல் நேரம் வழங்கப்படும்.
14 ஆட்டங்களின் முடிவில் இருவரும் 7-7 என சமநிலையில் இருந்தால், டிசம்பர் 12-ம் தேதி டைபிரேக் ஆட்டங்கள் மூலம் சாம்பியன் தீர்மானிக்கப்படுவார்.
முதலில் 15 நிமிடங்கள் மற்றும் ஒவ்வொரு நகர்வுக்கும் 10 விநாடிகள் கூடுதல் நேரத்துடன் 4 ரேபிட் ஆட்டங்கள் நடைபெறும். அதிலும் சமநிலை நீடித்தால், 10 நிமிடங்கள் மற்றும் 5 விநாடிகள் கூடுதல் நேரத்துடன் 2 ஆட்டங்கள் நடத்தப்படும். தொடர்ந்து வெற்றியாளர் தீர்மானிக்கப்படாவிட்டால், 3 நிமிடங்கள் மற்றும் 2 விநாடிகள் கூடுதல் நேரத்துடன் பிளிட்ஸ் ஆட்டங்கள் நடத்தப்படும்.
இந்த உலக சாம்பியன்ஷிப் போட்டியின் மொத்தப் பரிசுத்தொகை 25 லட்சம் அமெரிக்க டாலர்கள். இந்திய மதிப்பில் இது சுமார் ரூ.23.37 கோடியாகும். போட்டியில் ஒவ்வொரு வெற்றிக்கும் வீரர்களுக்கு தலா 2 லட்சம் டாலர் வழங்கப்படும். மீதமுள்ள பரிசுத்தொகை இருவருக்கும் சமமாக பிரித்துக் கொடுக்கப்படும்.
சுவிட்சர்லாந்தின் ஜெனீவா அருகே உள்ள கொலோனியில் அமைந்துள்ள பாண்டேஷன் மார்ட்டின் போட்மர் அரங்கில் இந்தப் போட்டி நடைபெறுகிறது. அரிய கையெழுத்துப் பிரதிகள், புத்தகங்கள் மற்றும் வரலாற்று ஆவணங்களின் தொகுப்புக்கு பெயர் பெற்ற இந்த இடம், போட்டிக்கு தனித்துவமான பின்னணியை வழங்குகிறது.
இந்தப் போட்டி ஒரு உலக சாம்பியன் பட்டத்தை தக்கவைத்துக்கொள்வதற்கான போராட்டம் மட்டுமல்ல, உலக செஸ் விளையாட்டில் புதிய தலைமுறையின் எழுச்சியையும் பிரதிபலிக்கிறது. 20 வயதிலேயே இருவரும் வரலாறு படைத்துள்ள நிலையில், நாளை தொடங்கும் முதல் ஆட்டம் உலக செஸ் ரசிகர்களிடையே பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.