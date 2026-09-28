தடகளத்தில் குல்வீர் சிங் அசத்தல்... 10,000 மீட்டரை தொடர்ந்து 1,500 மீட்டரிலும் வெள்ளி வென்று சாதனை

நகோயா,
தடகளப் போட்டியில் இந்தியாவின் குல்வீர் சிங் 10,000 மீட்டரை தொடர்ந்து 1,500 மீட்டரிலும் வெள்ளி வென்று அசத்தியுள்ளார்.
20-வது ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் ஜப்பானின் அய்ச்சி மாகாணத்தில் உள்ள நகோயா நகரில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகின்றன. இதில் இந்திய வீரர், வீராங்கனைகள் பல்வேறு போட்டிகளில் சிறப்பாக செயல்பட்டு பதக்கங்களை குவித்து வருகின்றனர்.
இந்த நிலையில், தடகளப் போட்டியில் இந்தியாவின் குல்வீர் சிங் 10,000 மீட்டரை தொடர்ந்து 1,500 மீட்டரிலும் வெள்ளி வென்று அசத்தியுள்ளார்.
ஆண்களுக்கான 1,500 மீட்டர் ஓட்டப்பந்தயத்தில் குல்வீர் சிங் 3 நிமிடங்கள் 36.72 விநாடிகளில் பந்தயத்தை நிறைவு செய்து வெள்ளிப் பதக்கம் வென்றார்.
முன்னதாக ஆண்களுக்கான 10,000 மீட்டர் ஓட்டப்பந்தயத்திலும் குல்வீர் சிங் வெள்ளிப் பதக்கம் வென்றிருந்தார்.
இதன் மூலம் ஒரே ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் 10,000 மீட்டர் மற்றும் 1,500 மீட்டர் என இரு வெவ்வேறு ஓட்டப் பந்தயங்களில் குல்வீர் சிங் 2 வெள்ளிப் பதக்கங்களை வென்று அசத்தியுள்ளார்.