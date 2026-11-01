ஹைலோ ஓபன்: டென்மார்க் வீராங்கனையை வீழ்த்தி பட்டம் வென்ற பி.வி. சிந்து

சார்புரூக்கன்,
ஜெர்மனியில் நடைபெற்ற ஹைலோ ஓபன் 2026 பேட்மிண்டன் தொடரின் மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவில் இந்தியாவின் பி.வி. சிந்து சாம்பியன் பட்டம் வென்றார்.
ஜெர்மனியின் சார்புரூக்கன் நகரில் நடைபெற்ற இறுதிப்போட்டியில் டென்மார்க் வீராங்கனை லைன் ஹோஜ்மார்க் கேர்ஸ்பெல்ட்டை இந்தியாவின் பி.வி.சிந்து எதிர்கொண்டார்.
இப்போட்டியில் தொடக்கம் முதலே சிறப்பாக விளையாடிய சிந்து, முதல் செட்டை 21-12 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றினார்.
இரண்டாவது செட்டிலும் தனது ஆதிக்கத்தைத் தொடர்ந்த அவர், 21-14 என்ற கணக்கில் வெற்றி பெற்றார். இதன்மூலம் 39 நிமிடங்களில் ஆட்டத்தை முடித்து சாம்பியன் பட்டத்தை கைப்பற்றினார்.
இந்த வெற்றியின் மூலம் 2026-ம் ஆண்டில் சிந்து வெல்லும் 2-வது பி.டபிள்யூ.எப். பட்டம் இதுவாகும். இதற்கு முன்பு ஜூலை மாதம் நடைபெற்ற ஜப்பான் ஓபன் தொடரிலும் அவர் சாம்பியன் பட்டம் வென்றிருந்தார்.
கடந்த வாரம் நடைபெற்ற பிரெஞ்சு ஓபன் தொடரில் இறுதிப்போட்டி வரை முன்னேறிய சிந்து, இரண்டாவது இடத்தைப் பிடித்தார். அந்த தொடரில் பட்டம் வெல்லும் வாய்ப்பை இழந்த நிலையில், தற்போது ஹைலோ ஓபனில் சாம்பியன் பட்டம் வென்று அசத்தியுள்ளார்.