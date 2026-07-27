’2 ஷிப்ட் வேலை பார்த்து பிள்ளைகளை வளர்த்தேன்’ - ராஜா முத்துப்பாண்டியின் தாய் நெகிழ்ச்சி

கோவில்பட்டி,
காமன்வெல்த் விளையாட்டுப் போட்டியில், தமிழகத்தை சேர்ந்த பளுதூக்கும் வீரர் ராஜா முத்துப்பாண்டி வெள்ளிப் பதக்கம் வென்று இந்தியாவுக்கு பெருமை சேர்த்துள்ளார்.
23-வது காமன்வெல்த் விளையாட்டுப் போட்டி ஸ்காட்லாந்தின் கிளாஸ்கோ நகரில் நடைபெற்று வருகிறது. இதில் ஆண்களுக்கான 65 கிலோ எடைப்பிரிவு பளுதூக்குதல் போட்டியில் இந்தியா சார்பில் தமிழக வீரர் ராஜா முத்துப்பாண்டி பங்கேற்றார்.
இப்போட்டியில் அவர் ஸ்னாட்ச் (Snatch) பிரிவில் 126 கிலோ, கிளீன் & ஜெர்க் (Clean & Jerk) பிரிவில் 160 கிலோ என மொத்தம் 286 கிலோ எடையைத் தூக்கி வெள்ளிப் பதக்கத்தை கைப்பற்றி அசத்தினார்.
தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டியைச் சேர்ந்த ராஜா முத்துப்பாண்டி, சுமை தூக்கும் தொழிலாளியின் மகன் ஆவார். கடினமான குடும்ப சூழ்நிலையிலும், தனது திறமையையும் விடாமுயற்சியையும் நம்பி தொடர்ந்து பயிற்சி மேற்கொண்டு இன்று சர்வதேச அளவில் பதக்கம் வென்று சாதனை படைத்துள்ளார்.
மகனின் வெற்றி குறித்து பேசிய ராஜா முத்துப்பாண்டியின் தாய், தனது பிள்ளைகளின் எதிர்காலத்திற்காக தீப்பெட்டி ஆலையில் தொடர்ந்து இரண்டு ஷிப்ட்களில் வேலை செய்ததாக தெரிவித்தார். "நாங்கள் பட்ட கஷ்டத்திற்கு இன்று பலன் கிடைத்திருக்கிறது" என்று அவர் நெகிழ்ச்சியுடன் கூறினார்.