தங்கத்தை நோக்கி இந்தியா...நேபாளத்தை வீழ்த்தி கபடி இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறியது

நகோயா,
2026 ஆசிய விளையாட்டு போட்டியில் பெண்களுக்கான கபடி அரையிறுதி ஆட்டத்தில் இந்திய அணி அபார வெற்றி பெற்று இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறியுள்ளது.
அரையிறுதியில் நேபாள அணியை எதிர்கொண்ட இந்திய பெண்கள் அணி தொடக்கம் முதலே ஆதிக்கம் செலுத்தியது. சிறப்பான ரைடிங் மற்றும் தடுப்பாட்டத்தின் மூலம் தொடர்ந்து புள்ளிகளை குவித்த இந்தியா, இறுதியில் 48-24 என்ற புள்ளிக்கணக்கில் நேபாளத்தை வீழ்த்தியது.
இந்த வெற்றியின் மூலம் இந்திய பெண்கள் கபடி அணி ஆசிய விளையாட்டு போட்டியில் தங்கப் பதக்கத்துக்கான இறுதிப்போட்டிக்கு தகுதி பெற்றுள்ளது.
அரையிறுதியில் 24 புள்ளிகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்ற இந்திய அணி, தற்போது தங்கப் பதக்கத்தை கைப்பற்றும் இலக்குடன் இறுதிப்போட்டியில் களமிறங்குகிறது.
இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறியதன் மூலம் இந்தியாவுக்கு பெண்கள் கபடியில் குறைந்தபட்சம் வெள்ளிப் பதக்கம் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.