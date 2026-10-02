பிற விளையாட்டு

மல்யுத்தத்தில் தங்கம் வென்ற இந்தியா - பதக்கப்பட்டியலில் 5-வது இடத்திற்கு முன்னேற்றம்

பதக்கப் பட்டியலில் இந்தியா 5-வது இடத்திற்கு முன்னேறியுள்ளது.
சுஜீத் கல்கல்
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டோக்கியோ,

ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் இந்திய வீரர், வீராங்கனைகள் தொடர்ந்து அசத்தி வருகின்றனர். குத்துச்சண்டையில் லவ்லினா போர்கோஹெய்ன், பர்வீன் ஹூடா ஆகியோருக்குப் பிறகு அங்குஷ் பங்கால் தங்கம் வென்று இந்திய குத்துச்சண்டையில் தங்க ஹாட்ரிக் சாதனையைப் பதிவு செய்துள்ளார். இதனிடையே, மல்யுத்தத்தில் சுஜீத் கல்கலும் தங்கப் பதக்கத்தை வென்று இந்தியாவின் பதக்க எண்ணிக்கையை உயர்த்தியுள்ளார்.

மல்யுத்தத்தில் அசத்தல்

ஆண்களுக்கான 65 கிலோ ப்ரீஸ்டைல் மல்யுத்த இறுதிப்போட்டியில், இந்தியாவின் சுஜீத் கல்கல், தாஜிகிஸ்தானின் அப்துல்மஜித் குடியேவை எதிர்கொண்டார். போட்டி முடிவதற்கு 1 நிமிடம் 40 விநாடிகள் மட்டுமே இருந்தபோது, சுஜீத் 2-9 என்ற புள்ளிக் கணக்கில் பின்தங்கியிருந்தார்.

ஆனால் அதன்பிறகு ஆட்டத்தின் போக்கையே மாற்றிய சுஜீத், அடுத்தடுத்து டேக்-டவுன் மூலம் புள்ளிகளைச் சேர்த்து 8-9 என முன்னேறினார்.

கடைசி 11 விநாடிகளில் பரபரப்பு!

போட்டி முடிவதற்கு வெறும் 11 விநாடிகள் மட்டுமே இருந்த நிலையில், சுஜீத் மீண்டும் ஒரு சிறப்பான டேக்-டவுனை மேற்கொண்டு 2 புள்ளிகளைப் பெற்றார். இதன் மூலம் 10-9 என்ற கணக்கில் முன்னிலை பெற்ற சுஜீத், பரபரப்பான இறுதிப்போட்டியில் தங்கப் பதக்கத்தை வசப்படுத்தினார்.

ஒரே நாளில் 5 தங்கம்

சுஜீத் கல்கல் வென்றுள்ள தங்கப் பதக்கம், இன்றைய தினத்தில் இந்தியா கைப்பற்றும் 5-வது தங்கப் பதக்கம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இதன் மூலம் பதக்கப் பட்டியலில் இந்தியா 5-வது இடத்திற்கு முன்னேறியுள்ளது.

இந்தியாவின் பதக்க நிலவரம்:

தங்கம் – 15

வெள்ளி – 25

வெண்கலம் – 35

மொத்தம் – 75

இந்தியா
மல்யுத்தம்
Asian Games
Boxing
ஆசிய விளையாட்டு
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Daily Thanthi
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