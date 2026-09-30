பிற விளையாட்டு

ஆசிய விளையாட்டில் இந்தியாவுக்கு 7வது தங்கம்: சீனாவை வீழ்த்தி மகளிர் வில்வித்தை அணி அசத்தல்

தங்கம் வெல்வதற்கான இறுதிப் போட்டியில் இந்திய அணி, சீன அணியை எதிர்கொண்டது.
வில்வித்தை
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நகோயா ,

வில்வித்தையில் இந்திய மகளிர் அணி தங்கம் வென்று அசத்தியுள்ளது.

ஆசிய விளையாட்டு

ஜப்பானின் அய்ச்சி மாகாணத்தில் உள்ள நகோயா நகரில் 20-வது ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகின்றன. இத்தொடரில் இந்திய வீரர், வீராங்கனைகள் பல்வேறு விளையாட்டுகளில் மிகச் சிறந்த திறமையை வெளிப்படுத்தித் தொடர்ந்து பதக்கங்களைக் குவித்து வருகின்றனர்.

பரபரப்பான அரையிறுதி

இதில் இன்று காலை நடைபெற்ற வில்வித்தை காம்பவுண்ட் மகளிர் பிரிவு அரையிறுதிப் போட்டியில், இந்திய மகளிர் அணி பலம் வாய்ந்த தென் கொரிய அணியை எதிர்கொண்டது. கடைசி வரை விறுவிறுப்பாக நடைபெற்ற இந்த ஆட்டத்தில் இந்திய அணி 234-233 என்ற புள்ளிக் கணக்கில் தென் கொரியாவை வீழ்த்தி இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறியது.

சீனாவை வீழ்த்தி தங்கம்!

தங்கம் வெல்வதற்கான இறுதிப் போட்டியில் இந்திய அணி, சீன அணியை எதிர்கொண்டது. இதில் ஜோதி சுரேகா (Jyothi Surekha), சிக்கிதா தனிபர்த்தி (Chikita Taniparthi) மற்றும் பிரித்திகா பிரதீப் (Prithika Pradeep) ஆகியோர் அடங்கிய இந்திய அணி, சீனா அணியை வீழ்த்தியது.

இப்போட்டியில் தொடக்கம் முதலே துல்லியமாக அம்புகளை எய்து ஆதிக்கம் செலுத்திய இந்திய வீராங்கனைகள், சீனாவை வீழ்த்தி தங்கப் பதக்கத்தைக் கைப்பற்றினர்.

இதன் மூலம் 2026 ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில் இந்தியா தனது 7வது தங்கப் பதக்கத்தைக் கைப்பற்றியுள்ளது.

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Daily Thanthi
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