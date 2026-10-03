பிற விளையாட்டு

ஆசிய விளையாட்டு: 20-வது தங்கத்தை வென்ற இந்தியா

ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் இந்தியா வெல்லும் இரண்டாவது மல்யுத்தத் தங்கப் பதக்கம் இதுவாகும்.
அமன் ஷெராவத்
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டோக்கியோ,

ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் இந்தியாவுக்கு 20-வது தங்கம் கிடைத்துள்ளது.

அமன் ஷெராவத்

ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியின் ஆண்கள் 57 கிலோ ப்ரீஸ்டைல் மல்யுத்தப் பிரிவின் இறுதிப் போட்டியில், இந்திய வீரர் அமன் ஷெராவத் வடகொரிய வீரரை வீழ்த்தி தங்கப் பதக்கம் வென்றார்.

ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் சுஜீத் கல்கலுக்குப் பிறகு இந்தியா வெல்லும் இரண்டாவது மல்யுத்தத் தங்கப் பதக்கம் இதுவாகும்.

இதன் மூலம் ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் இந்தியா தனது 20-வது தங்கப் பதக்கத்தைக் கைப்பற்றி அசத்தியுள்ளது.

சாதனை

முன்னதாக, ஆண்கள் கிரிக்கெட் அணி இறுதிப் போட்டியில் பாகிஸ்தானை வீழ்த்தி தங்கப் பதக்கம் வென்றது.

மேலும், மகளிர்க்கான தனிநபர் ஸ்ட்ரோக் பிளே கோல்ப் போட்டியில் பிரணவி உர்ஸ் வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க தங்கப் பதக்கத்தையும், மகளிர்க்கான ரீகர்வ் தனிநபர் வில்வித்தை போட்டியில் 17 வயதான கும்சும் மோஹோட் தங்கப் பதக்கத்தையும் வென்று சாதனை படைத்தனர்.

5-வது இடம்

இதன் மூலம் இந்தியாவின் ஒட்டுமொத்த பதக்க எண்ணிக்கை 82 ஆக உயர்ந்து, பதக்கப் பட்டியலில் 5-வது இடத்தில் உள்ளது.

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Daily Thanthi
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