பிற விளையாட்டு

ஆசிய விளையாட்டு : மகளிர் தொடர் ஓட்டத்தில் தங்கம் வென்றது இந்தியா!

இந்திய மகளிர் அணி தடகளப் பிரிவில் சாதனை படைத்துள்ளது.
ஆசிய விளையாட்டு : மகளிர் தொடர் ஓட்டத்தில் தங்கம் வென்றது இந்தியா!
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நகோயா,

ஆசிய விளையாட்டில் மகளிர் 4x400 மீட்டர் தொடர் ஓட்டத்தில் இந்தியா தங்கம் வென்றது.

ஆசிய விளையாட்டு

20-வது ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் ஜப்பானின் அய்ச்சி மாகாணத்தில் உள்ள நகோயா நகரில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகின்றன. இத்தொடரில் இந்திய வீரர், வீராங்கனைகள் பல்வேறு போட்டிகளில் சிறப்பாகச் செயல்பட்டுத் தொடர்ந்து பதக்கங்களைக் குவித்து வருகின்றனர்.

வரலாற்றுத் தங்கம்

இதில் இந்திய மகளிர் அணி தடகளப் பிரிவில் மற்றொரு மகத்தான சாதனையைப் படைத்துள்ளது. மகளிருக்கான 4x400 மீட்டர் தொடரோட்டத்தில் (Relay) இந்திய அணி பந்தய தூரத்தை 3 நிமிடங்கள் 29.69 வினாடிகளில் எட்டி முதலிடம் பிடித்துத் தங்கப் பதக்கத்தைக் கைப்பற்றியுள்ளது.

6-வது தங்கப் பதக்கம்

இதன் மூலம், 2026 ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் இந்தியா தனது 6-வது தங்கப் பதக்கத்தைப் பதிவு செய்து சாதனை படைத்துள்ளது. தொடர் ஓட்டப் பிரிவில் இந்திய வீராங்கனைகளின் இந்த அபார ஆட்டம், ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் இந்தியாவின் ஆதிக்கத்தை மேலும் வலுப்படுத்தியுள்ளது.

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Daily Thanthi
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