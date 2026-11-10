பிற விளையாட்டு

இந்தியாவின் 100-வது கிராண்ட்மாஸ்டரான ஸ்ரீவத்ரி

இந்தியாவின் 100-வது கிராண்ட் மாஸ்டர் என்ற பெருமையை பெற்றார்.
இந்தியாவின் 100-வது கிராண்ட்மாஸ்டரான ஸ்ரீவத்ரி
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புதுடெல்லி,

பிலிப்பைன்சில் நடந்த ஏசியன் பிளஸ் தனிநபர் ஓபன் செஸ் சாம்பியன்ஷிப்பில் இந்திய வீரர் அனுஷ் ஸ்ரீவத்ரி சாம்பியன் பட்டத்தை வென்று, கிராண்ட்மாஸ்டர் அந்தஸ்துக்குரிய தகுதிநிலையை எட்டினார். இதன் மூலம் மத்தியபிரதேசத்தை சேர்ந்த 22 வயதான ஸ்ரீவத்ரி இந்தியாவின் 100-வது கிராண்ட்மாஸ்டர் என்ற பெருமையை பெற்றார்.

மத்திய பிரதேசத்தில் இருந்து ஒருவர் கிராண்ட்மாஸ்டராகி இருப்பது இதுவே முதல் முறையாகும். 1988-ம் ஆண்டில் இந்தியாவின் முதல் கிராண்ட்மாஸ்டராக விஸ்வநாதன் ஆனந்த் உருவெடுத்தார். கடந்த 38 ஆண்டுகளில் இந்தியா கிராண்ட்மாஸ்டரில் 'சதம்' அடித்து வரலாறு படைத்துள்ளது.

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