பிற விளையாட்டு

வில்வித்தையில் இந்தியாவுக்கு 2-வது தங்கம்... 2028 ஒலிம்பிக் போட்டிக்கும் தகுதி பெற்று அசத்தல்

லாஸ் ஏஞ்சலஸ் நகரில் நடைபெறவுள்ள ஒலிம்பிக் போட்டிகளுக்கு (LA 2028) தகுதி பெற்றுள்ளது.
வில்வித்தை
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நகோயா ,

வில்வித்தையில் இந்தியா 2-வது தங்கம் வென்று அசத்தியுள்ளது.

ஆசிய விளையாட்டு

ஜப்பானின் அய்ச்சி மாகாணத்தில் உள்ள நகோயா நகரில் 20-வது ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகின்றன. இத்தொடரில் இந்திய வீரர், வீராங்கனைகள் பல்வேறு விளையாட்டுகளில் மிகச் சிறந்த திறமையை வெளிப்படுத்தித் தொடர்ந்து பதக்கங்களைக் குவித்து வருகின்றனர்.

தங்கம்

இதில் இன்று நடைபெற்ற வில்வித்தை காம்பவுண்ட் கலப்பு இரட்டையர் பிரிவில் இந்தியா - தென் கொரியாவை எதிர்கொண்டது.

பரபரப்பான இறுதிப்போட்டி

இறுதிப் போட்டியில் நிர்ணயிக்கப்பட்ட சுற்றுகளின் முடிவில் சமநிலை பெற்றதால் 'ஷூட் ஆப்' (Shoot-off) முறைக்குச் சென்றது. அதில் அபாரமாக செயல்பட்டு தென் கொரியாவை வீழ்த்தி தங்கம் வென்றது.

இந்த வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க வெற்றியின் மூலம், இந்திய அணி 2028 ஆம் ஆண்டு அமெரிக்காவின் லாஸ் ஏஞ்சலஸ் நகரில் நடைபெறவுள்ள ஒலிம்பிக் போட்டிகளுக்கும் (LA 2028) தகுதி பெற்றுள்ளது.

2-வது தங்கம்

இது வில்வித்தையில் இந்தியா வெல்லும் 2-வது தங்கம் ஆகும். முன்பு இன்று காலை நடந்த வில்வித்தை காம்பவுண்ட் மகளிர் பிரிவில் இந்தியா தங்கம் வென்றது.

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Daily Thanthi
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