- செய்திகள்
- சினிமா
- வெப்ஸ்டோரி
- விளையாட்டு
- வணிகம்
- கல்வி/வேலைவாய்ப்பு
- ஆன்மிகம்
- ஜோதிடம்
- தலையங்கம்
- ஆரோக்யம்
- இ-பேப்பர்
- புகார் பெட்டி
- ஸ்பெஷல்ஸ்
- DT Apps
சர்வதேச ஸ்குவாஷ் போட்டி: தமிழக வீராங்கனை சாம்பியன்
ஷமீனா ரியாஸ், அஞ்சலி செம்வாலை (மராட்டியம்) சந்தித்தார்.
கவுகாத்தி,
சர்வதேச ஸ்குவாஷ் போட்டி அசாம் மாநிலத்தில் உள்ள கவுகாத்தியில் நடந்தது. இதில் பெண்கள் ஒற்றையர் பிரிவில் நடந்த இறுதி ஆட்டத்தில் தமிழக வீராங்கனை ஷமீனா ரியாஸ், சக நாட்டு வீராங்கனை அஞ்சலி செம்வாலை (மராட்டியம்) சந்தித்தார்.
விறுவிறுப்பான இந்த ஆட்டத்தில் சிறப்பாக விளையாடிய ஷமீனா ரியாஸ் 11-9, 13-11, 9-11, 11-4 என்ற செட் கணக்கில் அஞ்சலியை வீழ்த்தி சாம்பியன் பட்டத்தை கைப்பற்றினார்.
விளையாட்டு
சினிமா
ஸ்பெஷல்ஸ்
Group sites
எங்களைப்பற்றி தனித்தன்மை பாதுகாப்பு தொடர்புகொள்ள வலைத்தள தொகுப்பு ஆலோசனைகள் வேலைவாய்ப்பு
Paper Ad Tariff Web Ad Tariff Terms & Conditions (E-paper) Archive Sitemapகாப்புரிமை 2024, © The Thanthi Trust Powered by Hocalwire