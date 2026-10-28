உலக மல்யுத்த சாம்பியன்ஷிப்: இறுதிப்போட்டியில் 2 இந்திய வீராங்கனைகள்... வரலாறு படைத்த காஜல், நீலம்

அஸ்தானா,
உலக மல்யுத்த சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் இந்திய வீராங்கனைகள் காஜல் தோசக், நீலம் சிரோஹி ஆகிய இருவரும் இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறி வரலாறு படைத்துள்ளனர்.
ஒரே உலக சாம்பியன்ஷிப் தொடரில் இரண்டு இந்திய வீராங்கனைகள் தங்க பதக்கத்துக்கான இறுதிப்போட்டியில் பங்கேற்பது இதுவே முதல் முறையாகும்.
இதில் 76 கிலோ எடைப்பிரிவின் இறுதிப்போட்டியில் காஜல், உக்ரைனின் அனஸ்டாசியா அல்பியேவாவை எதிர்கொள்கிறார். 50 கிலோ எடைப்பிரிவின் இறுதிப்போட்டியில் நீலம், ஜப்பானின் யுய் சுசாகியைச் சந்திக்கிறார்.
18 வயதான காஜல், ஏற்கெனவே 20 வயதுக்குட்பட்டோருக்கான உலக சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் இரண்டு முறை பட்டம் வென்றவர். தற்போது சீனியர் பிரிவில் அறிமுகமான முதல் தொடரிலேயே இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறி சாதனை படைத்துள்ளார்.
அரையிறுதிப் போட்டியில் கிர்கிஸ்தானின் ஐபெரி மெடெட் கிசியை எதிர்கொண்ட காஜல், ஒரு கட்டத்தில் 1-7 என்ற புள்ளிக் கணக்கில் பின்தங்கியிருந்தார். இருப்பினும், தொடர்ந்து சிறப்பாகச் செயல்பட்ட அவர், இறுதியில் 10-7 என்ற கணக்கில் வெற்றி பெற்று இறுதிப்போட்டிக்குள் நுழைந்தார்.
இதற்கு முன்பு லிதுவேனியாவின் கமிலே கிரிஸ்கீனே கவுகைட், மங்கோலியாவின் தவானசன் என்க் அமர் ஆகியோரையும் வீழ்த்தியிருந்தார்.
26 வயதான நீலம் சிரோஹி, 50 கிலோ எடைப்பிரிவின் அரையிறுதியில் கஜகஸ்தானின் செய்னெப் பயானோவாவை 7-3 என்ற கணக்கில் வீழ்த்தி இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறினார்.
முன்னதாக, காலிறுதியில் ரஷ்ய வீராங்கனை எலிசவேதா ஸ்மிர்னோவா காயம் காரணமாக விலகியதால் நீலம் அரையிறுதிக்கு முன்னேறினார்.
இறுதிப்போட்டியில் ஜப்பானின் யுய் சுசாகியை அவர் எதிர்கொள்கிறார். நான்கு முறை உலக சாம்பியன் பட்டம் வென்றுள்ள சுசாகியை வீழ்த்துவது நீலத்துக்கு சவாலாக இருக்கும்.
இதற்கு முன்பு 2021-ம் ஆண்டு நடைபெற்ற உலக மல்யுத்த சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் இந்தியாவின் அன்ஷு மாலிக் இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறி வெள்ளிப் பதக்கம் வென்றிருந்தார். இருப்பினும், இந்திய வீராங்கனைகள் யாரும் இதுவரை சீனியர் உலக சாம்பியன்ஷிப்பில் தங்கப் பதக்கம் வென்றதில்லை.
இந்த நிலையில், காஜல் மற்றும் நீலம் ஆகிய இருவரும் இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறியிருப்பது இந்திய மகளிர் மல்யுத்தத்தில் முக்கிய மைல்கல்லாக அமைந்துள்ளது. இருவரும் தங்களது இறுதிப்போட்டியில் வெற்றி பெற்றால், இந்தியாவுக்கு மகளிர் சீனியர் உலக மல்யுத்த சாம்பியன்ஷிப்பில் முதல் தங்கப் பதக்கம் கிடைக்கும்.