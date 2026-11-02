பிற விளையாட்டு

20 வயதில் உலக சாம்பியன்... பார்முலா 1 கார் பந்தய வரலாற்றில் புதிய சாதனை படைத்த கிமி

இந்தப் பந்தயத்தில் மாக்ஸ் வெர்ஸ்டாப்பன் முதலிடத்தை பிடித்தார்.
கிமி ஆண்டனெல்லி
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மெக்சிகோ சிட்டி,

மெக்சிகோ சிட்டி கிராண்ட் பிரிக்ஸ் கார் பந்தயத்தில் மூன்றாவது இடத்தைப் பிடித்ததன் மூலம், மெர்சிடீஸ் அணியின் இத்தாலிய வீரர் கிமி ஆண்டனெல்லி பார்முலா 1 வரலாற்றில் மிக இளம் வயதில் உலக சாம்பியன் பட்டம் வென்ற வீரர் என்ற சாதனையைப் படைத்துள்ளார். அவருக்கு தற்போது 20 வயது 68 நாட்கள் ஆகும்.

20 வயதில் உலக சாம்பியன்

2026-ஆம் ஆண்டுக்கான பார்முலா 1 உலக சாம்பியன்ஷிப் தொடரின் மெக்சிகோ சிட்டி கிராண்ட் பிரிக்ஸ் போட்டி நடைபெற்றது. இதில் மெர்சிடீஸ் அணியின் கிமி ஆண்டனெல்லி 4-வது இடத்தில் இருந்து பந்தயத்தைத் தொடங்கினார்.

தொடக்கம் முதலே நிதானமாகவும் சிறப்பாகவும் செயல்பட்ட அவர், போட்டியின் முடிவில் 3-வது இடத்தைப் பிடித்தார்.

இதன் மூலம் தனது முதல் உலக சாம்பியன் பட்டத்தை உறுதி செய்ததுடன், பார்முலா 1 வரலாற்றில் மிக இளம் வயதில் இந்த சாதனையைப் படைத்த வீரர் என்ற பெருமையையும் பெற்றார்.

வரலாற்றுச் சாதனை

இதற்கு முன்பு செபாஸ்டியன் வெட்டல் 23 வயதில் உலக சாம்பியன் பட்டம் வென்றதே பார்முலா 1 வரலாற்றில் மிக இளம் வயதில் பட்டம் வென்ற சாதனையாக இருந்தது.

தற்போது 20 வயது 68 நாட்களில் பட்டம் வென்றுள்ள கிமி ஆண்டனெல்லி, வெட்டலின் சாதனையை முறியடித்துள்ளார். மேலும், 1953-ஆம் ஆண்டுக்குப் பிறகு பார்முலா 1 உலக சாம்பியன் பட்டம் வென்ற முதல் இத்தாலிய வீரர் என்ற பெருமையையும் பெற்றுள்ளார்.

வெர்ஸ்டாப்பன் முதலிடம்

இந்தப் பந்தயத்தில் ரெட் புல் அணியின் மாக்ஸ் வெர்ஸ்டாப்பன் முதலிடத்தைப் பிடித்தார். ஹாமில்டன் இரண்டாவது இடத்தையும், ஆண்டனெல்லி மூன்றாவது இடத்தையும் பிடித்தனர்.

கார் பந்தயம்
F1
பார்முலா 1
Kimi Antonelli
கிமி ஆண்டனெல்லி
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