20 வயதில் உலக சாம்பியன்... பார்முலா 1 கார் பந்தய வரலாற்றில் புதிய சாதனை படைத்த கிமி

மெக்சிகோ சிட்டி,
மெக்சிகோ சிட்டி கிராண்ட் பிரிக்ஸ் கார் பந்தயத்தில் மூன்றாவது இடத்தைப் பிடித்ததன் மூலம், மெர்சிடீஸ் அணியின் இத்தாலிய வீரர் கிமி ஆண்டனெல்லி பார்முலா 1 வரலாற்றில் மிக இளம் வயதில் உலக சாம்பியன் பட்டம் வென்ற வீரர் என்ற சாதனையைப் படைத்துள்ளார். அவருக்கு தற்போது 20 வயது 68 நாட்கள் ஆகும்.
2026-ஆம் ஆண்டுக்கான பார்முலா 1 உலக சாம்பியன்ஷிப் தொடரின் மெக்சிகோ சிட்டி கிராண்ட் பிரிக்ஸ் போட்டி நடைபெற்றது. இதில் மெர்சிடீஸ் அணியின் கிமி ஆண்டனெல்லி 4-வது இடத்தில் இருந்து பந்தயத்தைத் தொடங்கினார்.
தொடக்கம் முதலே நிதானமாகவும் சிறப்பாகவும் செயல்பட்ட அவர், போட்டியின் முடிவில் 3-வது இடத்தைப் பிடித்தார்.
இதன் மூலம் தனது முதல் உலக சாம்பியன் பட்டத்தை உறுதி செய்ததுடன், பார்முலா 1 வரலாற்றில் மிக இளம் வயதில் இந்த சாதனையைப் படைத்த வீரர் என்ற பெருமையையும் பெற்றார்.
இதற்கு முன்பு செபாஸ்டியன் வெட்டல் 23 வயதில் உலக சாம்பியன் பட்டம் வென்றதே பார்முலா 1 வரலாற்றில் மிக இளம் வயதில் பட்டம் வென்ற சாதனையாக இருந்தது.
தற்போது 20 வயது 68 நாட்களில் பட்டம் வென்றுள்ள கிமி ஆண்டனெல்லி, வெட்டலின் சாதனையை முறியடித்துள்ளார். மேலும், 1953-ஆம் ஆண்டுக்குப் பிறகு பார்முலா 1 உலக சாம்பியன் பட்டம் வென்ற முதல் இத்தாலிய வீரர் என்ற பெருமையையும் பெற்றுள்ளார்.
இந்தப் பந்தயத்தில் ரெட் புல் அணியின் மாக்ஸ் வெர்ஸ்டாப்பன் முதலிடத்தைப் பிடித்தார். ஹாமில்டன் இரண்டாவது இடத்தையும், ஆண்டனெல்லி மூன்றாவது இடத்தையும் பிடித்தனர்.