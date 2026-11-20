ஹாங்காங்,
ஹாங்காங்கில் நடைபெற்று வரும் ஹாங்காங் ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடரின் ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவு காலிறுதிப் போட்டியில் இந்தியாவின் நட்சத்திர வீரர் லக்சயா சென் வெற்றி பெற்று அரையிறுதிச் சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.
காலிறுதிப் போட்டியில் சிங்கப்பூரின் லோ கீன் யூவை எதிர்கொண்ட லக்சயா சென், தொடக்கம் முதலே சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தினார். இதன் மூலம் முதல் செட்டை 21-17 என்ற புள்ளிக்கணக்கில் கைப்பற்றினார்.
இரண்டாவது செட்டில் மீண்டெழுந்த லோ கீன் யூ, அதிரடியாக விளையாடி 21-10 என்ற புள்ளிக்கணக்கில் செட்டை வென்றார். இதனால் ஆட்டம் 1-1 என சமநிலையை எட்டியது.
வெற்றியாளரைத் தீர்மானிக்கும் மூன்றாவது செட்டில் லக்சயா சென் தனது திறமையான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தினார். இறுதியில் 21-13 என்ற புள்ளிக்கணக்கில் மூன்றாவது செட்டையும் கைப்பற்றி, 21-17, 10-21, 21-13 என்ற செட் கணக்கில் வெற்றி பெற்றார். இதன் மூலம் ஹாங்காங் ஓபன் தொடரின் அரையிறுதிக்கு தகுதி பெற்றார்.
சமீபத்தில் நடைபெற்ற ஹைலோ ஓபன் மற்றும் ஜப்பான் ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடர்களில் சாம்பியன் பட்டம் வென்றிருந்த லக்சயா சென், தற்போது ஹாங்காங் ஓபனிலும் சிறப்பான ஆட்டத்தைத் தொடர்ந்து வருவது இந்திய ரசிகர்களிடையே உற்சாகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.