ஹாங்காங்,
ஹாங்காங் ஓபன் சூப்பர் 500 பேட்மிண்டன் தொடரின் ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவு அரையிறுதிப் போட்டியில் இந்தியாவின் லக்சயா சென் தோல்வியடைந்து தொடரிலிருந்து வெளியேறினார்.
இன்று நடைபெற்ற அரையிறுதிப் போட்டியில் இந்திய வீரர் லக்சயா சென், டென்மார்க்கின் நட்சத்திர வீரர் ஆண்டர்ஸ் ஆன்டன்சனை எதிர்கொண்டார். தொடக்கம் முதலே ஆதிக்கம் செலுத்திய ஆன்டன்சன் 21-13, 21-13 என்ற நேர் செட் கணக்கில் வெற்றி பெற்று இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறினார்.
போட்டியின் முதல் செட்டில் ஆன்டன்சன் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தினார். லக்சயா சென் கடுமையாகப் போராடியபோதிலும், டென்மார்க் வீரரின் வேகமான ஆட்டத்துக்கு ஈடுகொடுக்க முடியவில்லை. இதனால் முதல் செட்டை 21-13 என ஆன்டன்சன் கைப்பற்றினார்.
இரண்டாவது செட்டிலும் ஆன்டன்சன் தனது ஆதிக்கத்தைத் தொடர்ந்தார். இந்திய வீரர் ஆட்டத்துக்கு திரும்ப முயன்றாலும், தொடர்ந்து புள்ளிகளைக் கைப்பற்றிய ஆன்டன்சன் 21-13 என இரண்டாவது செட்டையும் வென்றார்.
இதன் மூலம் 21-13, 21-13 என்ற கணக்கில் வெற்றி பெற்ற அவர் இறுதிப்போட்டிக்குத் தகுதி பெற்றார்.
சமீபகாலமாக அபாரமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வந்த லக்சயா சென், ஹைலோ ஓபன் மற்றும் குமாமோட்டோ மாஸ்டர்ஸ் ஜப்பான் ஆகிய தொடர்களில் சாம்பியன் பட்டம் வென்றிருந்தார். தற்போது ஹாங்காங் ஓபனில் அவரது பயணம் அரையிறுதியுடன் முடிவுக்கு வந்தது.