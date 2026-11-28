வலென்சியா ,
மோட்டோஜிபி உலகின் முன்னணி வீரர்களில் ஒருவரான மார்க் மார்க்வெஸ், 2026 சீசனுடன் மோட்டோஜிபி பந்தயங்களில் இருந்து ஓய்வு பெறுவதாக அறிவித்துள்ளார். அவரது திடீர் முடிவு மோட்டார் பந்தய உலகில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இந்த ஆண்டின் தொடக்கத்தில் டுகாட்டி அணியுடன் 2027 மற்றும் 2028 சீசன்களுக்கான புதிய ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட்டிருந்தார் மார்க். இருப்பினும், தொடர்ந்து ஏற்பட்ட காயங்கள் மற்றும் அறுவை சிகிச்சைகள் காரணமாக உடல் ரீதியாகவும் மன ரீதியாகவும் ஏற்பட்ட சிரமங்களைக் கருத்தில் கொண்டு ஓய்வு முடிவை எடுத்துள்ளார்.
கடந்த வாரம் போர்ச்சுகலின் போர்டிமாவ் சுற்றில் நடைபெற்ற பந்தயத்தைத் தொடர்ந்து, மார்க்வெஸ் தனது 8-வது முதன்மைப் பிரிவு உலக சாம்பியன் பட்டத்தை உறுதி செய்தார். இதன் மூலம் ஜியாகோமோ அகோஸ்டினியின் சாதனையையும் சமன் செய்தார்.
மார்க்வெஸின் ஓய்வு அறிவிப்பால் 2027 சீசனுக்கான டுகாட்டி அணியின் வீரர் தேர்வில் மாற்றம் ஏற்பட உள்ளது. அடுத்த சீசனில் டுகாட்டி அணியில் மார்க்வெஸுடன் இணைந்து விளையாடத் திட்டமிடப்பட்டிருந்த கேடிஎம் அணியின் பெட்ரோ அகோஸ்டா, தற்போது அணியின் முக்கிய வீரராகப் பார்க்கப்படுகிறார்.