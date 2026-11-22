மும்பையில் நடைபெற்று வரும் 82-வது தேசிய சீனியர் ஸ்குவாஷ் சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் தமிழக வீராங்கனை ஷமீனா ரியாஸ் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறியுள்ளார். நேற்று நடைபெற்ற பெண்கள் ஒற்றையர் பிரிவு அரையிறுதி ஆட்டத்தில், முதல் நிலை வீராங்கனையும் தமிழகத்தைச் சேர்ந்தவருமான ராதிகா சீலனை எதிர்கொண்டார். தொடக்கம் முதலே இருவரும் புள்ளிகளைக் கைப்பற்ற கடுமையாகப் போராடினர். முதல் செட்டை ராதிகா சீலன் 11-8 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றினார். இதற்குப் பதிலடி கொடுத்த ஷமீனா ரியாஸ், அடுத்த இரண்டு செட்களையும் 11-7, 11-8 என்ற கணக்கில் வென்று முன்னிலை பெற்றார்.
தொடர்ந்து நடைபெற்ற நான்காவது செட்டில் ராதிகா சீலன் 11-8 என்ற கணக்கில் வெற்றி பெற்று ஆட்டத்தை 2-2 என சமன் செய்தார். இதனால் வெற்றியைத் தீர்மானிக்கும் ஐந்தாவது செட்டில் இருவருக்கும் இடையே கடும் போட்டி நிலவும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால், அந்தச் செட்டில் முழுமையாக ஆதிக்கம் செலுத்திய ஷமீனா ரியாஸ் 11-3 என்ற கணக்கில் எளிதாக வெற்றி பெற்றார். இதன்மூலம் 8-11, 11-7, 11-8, 8-11, 11-3 என்ற செட் கணக்கில் ராதிகா சீலனை வீழ்த்தி இறுதிப்போட்டிக்குத் தகுதி பெற்றார்.
முதல் நிலை வீராங்கனையை வீழ்த்தி இறுதிச்சுற்றுக்கு முன்னேறிய ஷமீனா ரியாஸின் இந்த வெற்றி தமிழக ஸ்குவாஷ் ரசிகர்களிடையே கவனம் பெற்றுள்ளது.