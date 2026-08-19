கிராண்ட் செஸ் டூர் இறுதிப்போட்டிக்கு தகுதி பெற்ற பிரக்ஞானந்தா

செயிண்ட் லூயிஸ்,
இந்திய செஸ் நட்சத்திரமான தமிழகத்தை சேர்ந்த ஆர். பிரக்ஞானந்தா, சிங்க்பீல்டு கோப்பை செஸ் தொடரில் சிறப்பாக விளையாடி, 2026 கிராண்ட் செஸ் டூர் இறுதிப்போட்டிக்கு தகுதி பெற்று அசத்தியுள்ளார்.
சிங்க்பீல்டு கோப்பை செஸ் தொடரின் 8-வது சுற்றில், பிரக்ஞானந்தா பிரான்ஸ் வீரர் மேக்ஸிம் வச்சியர்-லகிராவை எதிர்கொண்டார். இதில் சிறப்பாக விளையாடிய பிரக்ஞானந்தா வெற்றி பெற்றார்.
இந்த வெற்றியின் மூலம் இந்திய அளவிலான தரவரிசையில் 4 இடங்கள் முன்னேறி முதலிடத்தை பிடித்துள்ளார். மேலும், உலக தரவரிசையிலும் 8-வது இடத்துக்கு முன்னேறியுள்ளார்.
இந்த வெற்றியின் மூலம் 2026 கிராண்ட் செஸ் டூர் இறுதிப்போட்டிக்கான தனது இடத்தையும் பிரக்ஞானந்தா உறுதி செய்துள்ளார்.
மொத்தம் 9 சுற்றுகளைக் கொண்ட சிங்க்பீல்டு கோப்பை தொடரில், பிரக்ஞானந்தா மற்றும் அமெரிக்க வீரர் வெஸ்லி சோ தலா 5 புள்ளிகளுடன் முதலிடத்தைப் பகிர்ந்து கொண்டுள்ளனர்.
தொடரில் இன்னும் ஒரு சுற்று மட்டுமே எஞ்சியுள்ள நிலையில், கடைசி சுற்றில் பிரக்ஞானந்தா வெற்றி பெற்றால் சிங்க்பீல்டு கோப்பையை கைப்பற்றும் வாய்ப்பு அதிகரிக்கும்.
1. ஆர். பிரக்ஞானந்தா - 2759.5 புள்ளிகள்
2. அர்ஜுன் எரிகைசி - 2759 புள்ளிகள்
3. விஸ்வநாதன் ஆனந்த் -2739 புள்ளிகள்
4. நிஹல் சரின் - 2718 புள்ளிகள்
5. டி. குகேஷ் - 2703 புள்ளிகள்