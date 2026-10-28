ரக்பியில் இந்திய மகளிர் அணி அபாரம்... நியூசிலாந்தை 17-0 என வீழ்த்தி அசத்தல்

ராஜ்கிர்,
ரக்பி போட்டியில் இந்திய 20 வயதுக்குட்பட்ட மகளிர் அணி, நியூசிலாந்து அணியை 17-0 என்ற புள்ளிக் கணக்கில் வீழ்த்தி அபார வெற்றி பெற்றது.
பீகார் மாநிலம் ராஜ்கிரில் உள்ள விளையாட்டு வளாகத்தில் நடைபெற்ற இந்தப் போட்டி, இந்தியா மற்றும் நியூசிலாந்து இடையிலான விளையாட்டு உறவுகளின் நூற்றாண்டு விழாவை கொண்டாடும் வகையில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட நிகழ்ச்சியின் ஒரு பகுதியாக நடைபெற்றது.
இந்த போட்டியின் தொடக்கத்திலிருந்தே இந்திய அணி ஆதிக்கம் செலுத்தியது. இந்திய வீராங்கனைகள் தொடர்ந்து தாக்குதல் ஆட்டத்தில் ஈடுபட்டு, பந்தை விரைவாகக் கடத்தி நியூசிலாந்து அணியின் தற்காப்பு வியூகத்தைச் சிதைத்தனர்.
இதன் பலனாக, முதல் பாதியின் முடிவில் இந்திய அணி 12-0 என்ற புள்ளிக் கணக்கில் முன்னிலை பெற்றது.
இரண்டாவது பாதியிலும் இந்திய வீராங்கனைகள் தங்களது வேகத்தைக் குறைக்கவில்லை. இந்திய அணியின் தற்காப்பு ஆட்டக்காரர்கள் ஒருங்கிணைந்து செயல்பட்டதால், நியூசிலாந்து அணியால் இந்தியாவின் தடுப்பைத் தாண்டி புள்ளிகளைப் பெற முடியவில்லை.
மறுபுறம், இந்திய அணி மேலும் ஒரு முறை பந்தை இலக்குப் பகுதிக்குக் கொண்டு சென்று புள்ளிகளைப் பெற்றது. இதனால் இந்திய அணியின் முன்னிலை 17-0 என உயர்ந்தது.
ஆட்டத்தின் இறுதிவரை நியூசிலாந்து அணியால் ஒரு புள்ளியைக்கூடப் பெற முடியவில்லை. இதையடுத்து இந்திய மகளிர் அணி 17-0 என்ற கணக்கில் வெற்றியை பதிவு செய்தது.
இந்தியா–நியூசிலாந்து விளையாட்டு உறவுகளின் 100 ஆண்டுகளைக் குறிக்கும் வகையில் இந்தப் போட்டி நடத்தப்பட்டது. இளம் வீராங்கனைகளுக்கு சர்வதேச அளவிலான அனுபவத்தை வழங்குவதுடன், இரு நாடுகளுக்கும் இடையிலான விளையாட்டு ஒத்துழைப்பை வலுப்படுத்துவதும் இத்தொடரின் முக்கிய நோக்கமாகும்.