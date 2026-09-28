செஸ் ஒலிம்பியாட்: வெள்ளி, வெண்கலம் வென்று இந்தியா அசத்தல்!

சமர்கண்ட்,
செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டியில் இந்தியா 2 பதக்கங்களை வென்று அசத்தியுள்ளது. ஓபன் பிரிவில் இந்திய அணி வெள்ளிப் பதக்கத்தையும், மகளிர் அணி வெண்கலப் பதக்கத்தையும் கைப்பற்றியுள்ளது.
46-வது செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டி உஸ்பெகிஸ்தானில் நடைபெற்றது. இதில் ஓபன் பிரிவின் 11-வது சுற்றில் இந்தியா, ஹங்கேரி அணிகள் மோதின. இந்த ஆட்டம் 2-2 என்ற கணக்கில் டிராவில் முடிந்தது. முடிவில் இந்திய அணி 2-வது இடத்தைப் பிடித்து வெள்ளிப் பதக்கத்தை வென்றது. ஜெர்மனி அணி 3-வது இடம் பிடித்து வெண்கலப் பதக்கத்தை கைப்பற்றியது. உஸ்பெகிஸ்தான் அணி முதலிடம் பிடித்து சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றது.
மகளிர் பிரிவின் 11-வது மற்றும் கடைசி சுற்றில் இந்தியா, ஜார்ஜியா அணிகள் மோதின. இந்த ஆட்டமும் 2-2 என்ற கணக்கில் டிராவில் முடிந்தது. இந்தியாவின் ஹம்பி தனது ஆட்டத்தில் வெற்றி பெற்றார். வந்திகா அகர்வால் மற்றும் சவிதா ஸ்ரீ ஆகியோர் தங்களது ஆட்டங்களை டிரா செய்தனர். திவ்யா தோல்வியடைந்தார்.
இதன் மூலம் 11 சுற்றுகளின் முடிவில் இந்திய மகளிர் அணி 3-வது இடத்தைப் பிடித்து வெண்கலப் பதக்கத்தை வென்றது.