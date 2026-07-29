பிற விளையாட்டு

வெள்ளிப் பதக்கம் வென்ற குல்வீர் சிங்: பிரதமர் மோடி வாழ்த்து

பதக்கம் வென்ற முதல் இந்திய வீரர் என்ற பெருமையை குல்வீர் சிங் பெற்றுள்ளார்.
வெள்ளிப் பதக்கம் வென்ற குல்வீர் சிங்: பிரதமர் மோடி வாழ்த்து
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புதுடெல்லி,

2026 காமன்வெல்த் விளையாட்டுப் போட்டியில் (CWG) இந்தியாவின் நீகுல்வீர் சிங், ஆண்களுக்கான 10,000 மீட்டர் ஓட்டப் போட்டியில் வெள்ளிப் பதக்கம் வென்று வரலாறு படைத்துள்ளார். காமன்வெல்த் விளையாட்டுப் போட்டி வரலாற்றில் ஆண்களுக்கான 10,000 மீட்டர் ஓட்டத்தில் பதக்கம் வென்ற முதல் இந்திய வீரர் என்ற பெருமையை குல்வீர் சிங் பெற்றுள்ளார்.

காமன்வெல்த் விளையாட்டுப் போட்டியில் வெள்ளிப் பதக்கம் வென்ற இந்திய வீரர் குல்வீர் சிங்கிற்கு, பிரதமர் மோடி வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார். இது தொடர்பாக அவர் கூறியதாவது,

“கிளாஸ்கோவில் குல்வீர் ஜொலித்தார்! ஆண்களுக்கான 10,000 மீட்டர் ஓட்டத்தில் வெள்ளிப் பதக்கம் வென்றதற்கு அவருக்கு எனது மனமார்ந்த வாழ்த்துகள். அவரது அர்ப்பணிப்பும் கடின உழைப்பும் பாராட்டத்தக்கது. வரவிருக்கும் போட்டிகளிலும் அவர் மேலும் பல வெற்றிகளைப் பெற வாழ்த்துகள்,” என்று தனது வாழ்த்து செய்தியில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

பிரதமர் மோடி
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வெள்ளிப் பதக்கம்
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