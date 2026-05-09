சூப்பர் ரேபிட் செஸ்: குகேஷ் 4-வது இடம்

வார்சா,
கிராண்ட் செஸ் டூரின் ஒரு பகுதியான சூப்பர் ரேபிட் மற்றும் பிளிட்ஸ் செஸ் போட்டி போலந்தின் வார்சாவில் நடந்து வருகிறது. இதில் ரேபிட் பிரிவின் 9-வது மற்றும் கடைசி சுற்றில் உலக சாம்பியனான இந்திய வீரர் குகேஷ், அமெரிக்க கிராண்ட்மாஸ்டர் பாபியானோ கருனாவை சந்தித்தார்.
வெள்ளை நிற காய்களுடன் ஆடிய குகேஷ் 49-வது நகர்த்தலில் பாபியானோ கருனாவை வீழ்த்தினார். அவர் முந்தைய இரு சுற்றுகளில் மாக்சின் வாஷியரிடம் (பிரான்ஸ்) தோல்வியும், விளாடிமிர் பெடோசீவ்வுடன் (சுலோவேனியா) டிராவும் கண்டார்.
ரேபிட் பிரிவு பந்தயங்கள் முடிவில் அமெரிக்காவின் ஹான்ஸ் மோக் நீமன் (13 புள்ளி) முதலிடமும், அமெரிக்காவின் வெஸ்லி சோ (12 புள்ளி) 2-வது இடமும், சுலோவேனியாவின் விளாடிமிர் பெடோசீவ் (11 புள்ளி) 3-வது இடமும் பிடித்தனர்.
இந்திய வீரர் குகேஷ், அமெரிக்காவின் பாபியானோ கருனா, போலந்தின் ஜான் கிரிஸ்ட்சோப் ஆகியோர் தலா 9 புள்ளிகளுடன் 4-வது இடத்தை பகிர்ந்தனர். இதைத்தொடர்ந்து பிளிட்ஸ் பிரிவில் 18 சுற்று பந்தயங்கள் நடக்கின்றன.