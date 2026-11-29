52-வது தேசிய ஜூனியர் பெண்கள் கபடி சாம்பியன்ஷிப் போட்டி பஞ்சாப் மாநிலம் பரிக்கோட்டில் நடந்து வருகிறது. இதில் நேற்று நடந்த கால்இறுதிக்கு முந்தைய சுற்று ஆட்டத்தில் தமிழக அணி 25-34 என்ற புள்ளி கணக்கில் மராட்டி யத்திடம் வீழ்ந்து நடையை கட்டியது.
போட்டியில் விதர்பா அணியை எதிர்கொண்ட தமிழகம் 46-7 என்ற புள்ளிக்கணக்கில் அபார வெற்றி பெற்றது. தொடக்கம் முதலே தமிழக வீராங்கனைகள் அதிரடியாக ரைடு செய்து புள்ளிகளைக் குவித்தனர். தொடர்ந்து நடைபெற்ற லீக் ஆட்டங்களிலும் சிறப்பாகச் செயல்பட்டு நாக்-அவுட் சுற்றுக்கு முன்னேறினர்.
இதையடுத்து நேற்று நடைபெற்ற காலிறுதிக்கு முந்தைய சுற்று ஆட்டத்தில் தமிழக அணி மராட்டிய அணியை எதிர்கொண்டது. இந்தப் போட்டியில் இரு அணிகளுக்கும் இடையே தொடக்கம் முதலே கடுமையான போட்டி நிலவியது. மராட்டிய வீராங்கனைகள் தங்களது ரைடிங் மற்றும் தடுப்பாட்டத்தில் சிறப்பாகச் செயல்பட்டு தமிழக அணிக்கு நெருக்கடி கொடுத்தனர். தமிழக வீராங்கனைகளும் பதிலடி கொடுக்க முயன்றனர். இருப்பினும் முக்கியமான தருணங்களில் மராட்டிய அணி கூடுதல் புள்ளிகளைப் பெற்றது.
இறுதியில் தமிழக அணி 25-34 என்ற புள்ளிக்கணக்கில் மராட்டிய அணியிடம் தோல்வியைத் தழுவியது. இதன்மூலம் தமிழக அணியின் சாம்பியன்ஷிப் கனவு முடிவுக்கு வந்தது. லீக் சுற்றில் சிறப்பாக விளையாடி நாக்-அவுட் சுற்றுக்கு முன்னேறிய தமிழக வீராங்கனைகள், முக்கியமான ஆட்டத்தில் தோல்வியைச் சந்தித்து போட்டியில் இருந்து வெளியேறினர்.