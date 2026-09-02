100 மீட்டரில் புதிய வரலாறு... ஒரே நாளில் இருமுறை தேசிய சாதனையை தகர்த்த தமிழக வீரர்!

லூதியானா,
21-வது தேசிய யூத் தடகள சாம்பியன்ஷிப் 2026 போட்டியில் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த இளம் தடகள வீரர் நீல் சாம்ராஜ், 100 மீட்டர் ஓட்டத்தில் புதிய வரலாறு படைத்துள்ளார்.
21-வது தேசிய யூத் தடகள சாம்பியன்ஷிப் 2026 போட்டி லூதியானாவில் நடைபெற்றது. இதில், ஆண்களுக்கான 100 மீட்டர் ஓட்டப்பந்தயத்தில் தங்கப் பதக்கம் வென்ற நீல் சாம்ராஜ், ஒரே நாளில் இருமுறை இந்திய யு18 தேசிய சாதனையை முறியடித்து அசத்தினார்.
அரையிறுதி: அரையிறுதிப் போட்டியில் 100 மீட்டர் தூரத்தை 10.53 வினாடிகளில் கடந்து புதிய தேசிய சாதனை படைத்தார்.
இறுதிப்போட்டி: தொடர்ந்து, நடைபெற்ற இறுதிப்போட்டியில் 10.46 வினாடிகளில் இலக்கை எட்டி சாதனை படைத்தார்.
10.46 வினாடிகளில் பந்தயத்தை நிறைவு செய்ததன் மூலம், 100 மீட்டர் பிரிவில் இந்தியாவின் அதிவேக யூத் ஓட்டப்பந்தய வீரர் என்ற பெருமையை நீல் சாம்ராஜ் பெற்றுள்ளார்.