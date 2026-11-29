லக்னோ:
சையத் மோடி சர்வதேச பேட்மிண்டன் தொடரின் மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவு இறுதிப்போட்டியில், இந்தியாவின் 17 வயது வீராங்கனை தன்வி சர்மா தோல்வியடைந்து சாம்பியன் பட்டத்தைக் கைப்பற்றினார்.
இன்று நடைபெற்ற இறுதிப்போட்டியில், இரண்டாம் நிலை வீராங்கனையான தன்வி சர்மா தாய்லாந்தின் நான்காம் நிலை வீராங்கனையான சுபனிடா கேதெத்தோங்கை எதிர்கொண்டார். இந்த ஆட்டத்தின் தொடக்கத்தில் சிறப்பாக விளையாடிய தன்வி 21-11 என முதல் செட்டைக் கைப்பற்றினார்.
ஆனால், இரண்டாவது செட்டில் சுபனிடா தனது ஆட்டத்தின் வேகத்தை அதிகரித்தார். தன்விக்கு எளிதில் புள்ளிகளைப் பெற வாய்ப்பளிக்காமல் விளையாடிய அவர், 21-12 என அந்த செட்டைக் கைப்பற்றி போட்டியை சமன் செய்தார்.
வெற்றியாளரைத் தீர்மானிக்கும் மூன்றாவது செட்டிலும் சுபனிடா தொடக்கத்தில் ஆதிக்கம் செலுத்தினார். தொடர்ந்து நான்கு புள்ளிகளைப் பெற்ற அவர் முன்னிலை வகித்தார். இருப்பினும், போராடி மீண்ட தன்வி, இடைவேளையின்போது 11-9 என முன்னிலை பெற்றார்.
ஆனால், அதன் பிறகு தன்வி அடித்த சில ஷாட்கள் எல்லைக்கு வெளியே சென்றன. இதனைப் பயன்படுத்திக்கொண்ட சுபனிடா, 21-15 என மூன்றாவது செட்டையும் கைப்பற்றி சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றார்.
2026-ம் ஆண்டில் தன்வி சர்மா விளையாடிய இரண்டாவது சூப்பர் 300 இறுதிப்போட்டி இதுவாகும். முன்னதாக, இந்த ஆண்டின் தொடக்கத்தில் நடைபெற்ற தைபே ஓபன் தொடரில் தன்வி சாம்பியன் பட்டம் வென்றிருந்தார். சையத் மோடி தொடரின் அரையிறுதியில் சகநாட்டு வீராங்கனையான உன்னதி ஹூடாவை வீழ்த்தி அவர் இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறியது குறிப்பிடத்தக்கது.