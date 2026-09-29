ஒரே ஆசிய போட்டியில் 3 பதக்கங்கள்... சாதனைப் புத்தகத்தில் இடம் பிடித்த குல்வீர் சிங்

நகோயா,
ஒரே ஆசிய போட்டியில் 3 பதக்கங்களை வென்று இந்தியாவின் குல்வீர் சிங் சாதனைப் புத்தகத்தில் இடம் பிடித்துள்ளார்.
ஆசிய விளையாட்டு
20-வது ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் ஜப்பானின் அய்ச்சி மாகாணத்தில் உள்ள நகோயா நகரில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகின்றன. இத்தொடரில் இந்திய வீரர், வீராங்கனைகள் பல்வேறு போட்டிகளில் சிறப்பாகச் செயல்பட்டுத் தொடர்ந்து பதக்கங்களைக் குவித்து வருகின்றனர்.
இதில் இந்திய தடகள நட்சத்திரமான குல்வீர் சிங் (Gulveer Singh), ஆண்களுக்கான 5000 மீட்டர் ஓட்டத்தில் வெண்கலப் பதக்கம் வென்று ஹாட்ரிக் சாதனை படைத்துள்ளார்.
இப்போட்டியில் அவர் பந்தய தூரத்தை 13 நிமிடங்கள் 32.75 வினாடிகளில் கடந்து 3-வது இடத்தைப் பிடித்தார். பஹ்ரைனின் பிர்ஹானு பாலே (Birhanu Balew - 13:30.79 வினாடிகள்) தங்கப் பதக்கத்தையும், ஜப்பானின் டோமோனோரி யாமகுச்சி (Tomonori Yamaguchi - 13:31.43 வினாடிகள்) வெள்ளிப் பதக்கத்தையும் கைப்பற்றினர்.
முன்னதாக, இந்த ஆசிய விளையாட்டுத் தொடரில் குல்வீர் சிங் ஆண்களுக்கான 10,000 மீட்டர் மற்றும் 1,500 மீட்டர் ஆகிய இரு போட்டிகளிலும் வெள்ளிப் பதக்கங்களைக் கைப்பற்றி அசத்தியிருந்தார். தற்போது வெண்கலப் பதக்கம் வென்று ஒரே ஆசிய விளையாட்டு தொடரில் மூன்று பதக்கங்களை (10,000 மீ - வெள்ளி, 1,500 மீ - வெள்ளி, 5,000 மீ - வெண்கலம்) வென்ற இரண்டாவது இந்திய தடகள வீரர் என்ற வரலாற்றுச் சிறப்பை அவர் படைந்துள்ளார்.