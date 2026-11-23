லக்னோ,
நடப்பு சாம்பியன்களான திரீசா ஜாலி மற்றும் காயத்ரி கோபிசந்த், சையத் மோடி சர்வதேச பேட்மிண்டன் தொடரில் தொடர்ந்து 3-வது முறையாக மகளிர் இரட்டையர் பட்டத்தை வெல்லும் முனைப்பில் களமிறங்குகின்றனர்.
லக்னோவில் உள்ள பாபு பனாரசி தாஸ் உத்தரப் பிரதேச பேட்மிண்டன் அகாடமியில் நவம்பர் 24 முதல் 29-ம் தேதி வரை பிடபியூஎப் சூப்பர் 300 தொடரான சையத் மோடி சர்வதேச பேட்மிண்டன் போட்டி நடைபெறுகிறது. இதில் இந்திய வீரர், வீராங்கனைகள் 5 பிரிவுகளிலும் பங்கேற்கின்றனர்.
2024-ம் ஆண்டு முதல் பட்டம் வென்ற திரீசா ஜாலி-காயத்ரி கோபிசந்த் ஜோடி, 2025-ம் ஆண்டும் பட்டத்தைத் தக்கவைத்தது. தற்போது தொடர்ந்து 3-வது முறையாக சாம்பியன் பட்டம் வெல்லும் இலக்குடன் களமிறங்குகிறது.
இந்த ஆண்டின் தொடக்கத்தில் டெல்லியில் நடைபெற்ற உலக பேட்மிண்டன் சாம்பியன்ஷிப்பில் வெண்கலப் பதக்கம் வென்ற இந்த ஜோடி, சொந்த மண்ணில் மீண்டும் சாதிக்க நம்பிக்கையுடன் உள்ளது.
19 வயதான ரக்சிதா ராம்ராஜ், கடந்த வாரம் ஹாங்காங் ஓபனில் டோக்கியோ ஒலிம்பிக் மகளிர் ஒற்றையர் சாம்பியனான சீனாவின் சென் யுபெய்யை 21-18, 24-22 என்ற கணக்கில் வீழ்த்தி அசத்தினார்.
காலிறுதியில் தாய்லாந்தின் போர்ன்பவீ சோச்சுவோங்கிடம் தோல்வியடைந்தாலும், அவரது சிறப்பான ஆட்டம் இந்திய பேட்மிண்டன் ரசிகர்களிடையே எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இரண்டு முறை ஒலிம்பிக் பதக்கம் வென்ற பி.வி.சிந்து இந்தத் தொடரில் பங்கேற்கவில்லை. இதனால் தன்வி சர்மா, உன்னதி ஹூடா, அஸ்மிதா சாலிஹா, தேவிகா சிஹாக், அன்மோல் கர்ப் உள்ளிட்ட வீராங்கனைகள் பட்டம் வெல்லும் வாய்ப்பை எதிர்நோக்குகின்றனர்.
ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவில் உலக சாம்பியன்ஷிப் வெண்கலப் பதக்கம் வென்ற எச்.எஸ். பிரணாய் இந்தியாவின் சவாலுக்குத் தலைமை தாங்குகிறார். தருண் மன்னேபல்லி, கிரண் ஜார்ஜ் ஆகியோரும் முக்கிய வீரர்களாக உள்ளனர்.
ஆடவர் இரட்டையர் பிரிவில் ஹரிஹரன் அம்சகருணன்-எம்.ஆர்.அர்ஜுன் ஜோடி, கலப்பு இரட்டையர் பிரிவில் துருவ் கபிலா-தனிஷா கிராஸ்டோ ஜோடி இந்தியாவின் நம்பிக்கையாக உள்ளனர்.
சமீபத்தில் ஹைலோ ஓபன் மற்றும் குமமோட்டோ மாஸ்டர்ஸ் ஜப்பான் பட்டங்களை வென்ற லக்சயா சென் இந்தத் தொடரில் பங்கேற்கவில்லை. இந்தியாவின் முன்னணி ஆடவர் இரட்டையர் ஜோடியான சாத்விக்சாய்ராஜ் ராங்கிரெட்டி-சிராக் ஷெட்டியும் தொடரிலிருந்து விலகியுள்ளனர்.
இருப்பினும், பல இளம் வீரர்கள் மற்றும் அனுபவமிக்க வீரர்கள் களமிறங்குவதால் இந்திய ரசிகர்களுக்கு இந்தத் தொடர் விறுவிறுப்பானதாக அமையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.