ஜெனிவா,
நடப்பு சாம்பியன் குகேஷ் (இந்தியா) ஜவோகிர் சிந்தாரோவ் (உஸ்பெகிஸ்தான்) இடையிலான உலக செஸ் சாம்பியன் ஷிப் போட்டி சுவிட்சர்லாந்தின் ஜெனிவா நகரில் நடந்து வருகிறது. 14 சுற்றுகள் கொண்ட இந்த போட்டியில் முதல் 3 சுற்று ஆட்டங்கள் 'டிரா'வில் முடிந்திருந்தது.
இந்த நிலையில் 4-வது சுற்று போட்டி நேற்று இரவு நடந்தது. இதில் வெள்ளை நிற காய்களுடன் ஆடிய குகேஷ், 34-வது நகர்த்தலில் டிரா செய்தார். ஒரே மாதிரியான நகர்வுகளை 3 முறை திரும்ப திரும்ப செய்ததன் அடிப்படையில் இந்த ஆட்டம் டிரா ஆனது. இன்று இரவு 7.30 மணிக்கு நடக்கும் 5-வது சுற்றில் தமிழக கிராண்ட்மாஸ்டர் குகேஷ் கருப்பு நிற காய்களுடன் விளையாடுவார்.