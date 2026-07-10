விம்பிள்டனில் இன்று மகா யுத்தம் - நடப்பு சாம்பியன் சின்னர் உடன் மோதுகிறார் ஜாம்பவான் ஜோகோவிச்

லண்டன்,
லண்டனில் நடைபெற்று வரும் கிராண்ட்ஸ்லாம் தொடரான விம்பிள்டன் டென்னிஸ் போட்டியில், ரசிகர்கள் ஆவலுடன் எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்த ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவில் முன்னாள் சாம்பியன் நோவக் ஜோகோவிச் மற்றும் உலகின் நம்பர் 1 வீரரும், நடப்பு சாம்பியனுமான ஜானிக் சின்னர் மோதும் அரையிறுதி ஆட்டம் இன்று நடைபெறுகிறது.
முன்னதாக நடந்த காலிறுதியில் கனடா வீரர் பெலிக்ஸ் ஆகர்-அலியாசிமேவை எதிர்கொண்ட ஜோகோவிச், 5 மணி நேரம் 15 நிமிடங்கள் நீடித்த பரபரப்பான போராட்டத்துக்குப் பிறகு 7-6 (10), 3-6, 6-3, 6-7 (4), 7-6 (10-4) என்ற செட் கணக்கில் வெற்றி பெற்று அரையிறுதிக்குள் நுழைந்தார்.
அதேபோல், உலகின் நம்பர் 1 வீரரும் நடப்பு சாம்பியனுமான ஜானிக் சின்னர், மற்றொரு காலிறுதியில் ஜெர்மனி வீரர் லெனர்ட் ஸ்ட்ரஃப்பை 7-5, 7-6 (7-4), 6-3 என்ற நேர் செட் கணக்கில் வீழ்த்தி அரையிறுதிக்கு முன்னேறினார்.
அனுபவமும் சாதனைகளும் நிறைந்த ஜோகோவிச்சும், இளம் வயதிலேயே உலகின் நம்பர் 1 இடத்தை பிடித்து ஆதிக்கம் செலுத்தி வரும் சின்னரும் இன்று நேருக்கு நேர் மோத உள்ளதால், விம்பிள்டன் தொடரில் மிகவும் எதிர்பார்க்கப்படும் அரையிறுதி ஆட்டங்களில் ஒன்றாக இது மாறியுள்ளது.