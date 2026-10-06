ஜப்பான், சீனா ஓபனில் சாம்பியன் பட்டம் வென்ற அல்காரஸ், ஜோகோவிச்

டோக்கியோ,
ஜப்பான் ஓபன் மற்றும் சீனா ஓபன் டென்னிஸ் தொடர்களில் முன்னணி வீரர்கள் சாம்பியன் பட்டங்களை கைப்பற்றியுள்ளனர்.
ஜப்பான் ஓபன் டென்னிஸ் தொடரின் ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவு இறுதிப்போட்டியில் ஸ்பெயினின் கார்லோஸ் அல்காரஸ், செக் குடியரசின் ஜிரி லெஹெகாவை எதிர்கொண்டார்.
இதில் சிறப்பாக விளையாடிய அல்காரஸ் 7-6 (7-4), 6-4 என்ற நேர் செட் கணக்கில் வெற்றி பெற்று சாம்பியன் பட்டத்தை கைப்பற்றினார்.
கடந்த ஆண்டும் ஜப்பான் ஓபன் பட்டத்தை வென்றிருந்த அல்காரஸ், தற்போது தொடர்ந்து 2-வது முறையாக சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றுள்ளார். காயம் காரணமாக சில தொடர்களில் பங்கேற்காமல் இருந்த அவர், மீண்டும் களமிறங்கிய நிலையில் பட்டம் வென்றது குறிப்பிடத்தக்கது.
மறுபுறம், சீனா ஓபன் இறுதிப்போட்டியில் செர்பியாவின் நோவாக் ஜோகோவிச், ஆஸ்திரேலியாவின் அலெக்ஸ் டி மினாவரை எதிர்கொண்டார்.
முதல் செட்டை டைபிரேக்கரில் ஜோகோவிச் கைப்பற்றிய நிலையில், காயம் காரணமாக டி மினாவர் போட்டியில் இருந்து பாதியிலேயே விலகினார்.
இதனால் ஜோகோவிச் வெற்றியாளராக அறிவிக்கப்பட்டு, சீனா ஓபன் பட்டத்தை 7-வது முறையாக கைப்பற்றினார்.