டுரின்,
டென்னிஸ் உலகத் தரவரிசையில் முதலிடத்தைப் பிடித்துள்ள அலெக்சாண்டர் ஸ்வரேவ், கார்லோஸ் அல்காரஸ் மற்றும் ஜானிக் சின்னரை விடச் சிறந்த வீரரா என்ற விவாதம் எழுந்துள்ளது. ஏடிபி பைனல்ஸ் இறுதிப்போட்டியில் அல்காரஸிடம் ஸ்வரேவ் தோல்வியடைந்தது இந்த கேள்வியை மேலும் தீவிரப்படுத்தியுள்ளது.
ஏடிபி பைனல்ஸ் இறுதிப்போட்டியில் அல்காரஸ் 6-2, 7-6 (7-6) என்ற நேர் செட் கணக்கில் ஸ்வெரெவை வீழ்த்தி, தனது முதல் ஏடிபி பைனல்ஸ் பட்டத்தைக் கைப்பற்றினார்.
மறுபுறம், ஜானிக் சின்னர் ஸ்வெரெவை தொடர்ந்து 10 முறை வீழ்த்தியுள்ளார். இந்த ஆண்டின் விம்பிள்டன் இறுதிப்போட்டியிலும் ஸ்வரேவை சின்னர் தோற்கடித்தார்.
இந்நிலையில், தரவரிசையில் முதலிடத்தைப் பிடித்தது குறித்து ஸ்வரேவ் கூறுகையில், "நம்பர் 1 இடத்தில் இருப்பதில் நான் மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறேன். சின்னர் காயமடைந்திருந்தார், அல்காரஸ் சில மாதங்கள் விளையாடவில்லை என்று கூறலாம். ஆனால், இந்த இடத்தை அடைவதற்காக என் வாழ்நாள் முழுவதும் உழைத்துள்ளேன். நான் முதலிடத்துக்கு தகுதியானவன் இல்லை என்று யாராவது நினைத்தால், அது அவர்களுடைய கருத்து" என்று கூறினார்.
கடந்த 52 வாரங்களில் வீரர்கள் பெற்ற புள்ளிகளின் அடிப்படையில் ஏடிபி உலகத் தரவரிசை நிர்ணயிக்கப்படுகிறது. அந்த வகையில், 10,350 புள்ளிகளுடன் ஸ்வரேவ் ஆண்டின் இறுதியில் முதலிடத்தைப் பிடித்துள்ளார். சின்னர் 7,950 புள்ளிகளுடன் 2-வது இடத்திலும், அல்காரஸ் 7,600 புள்ளிகளுடன் 3-வது இடத்திலும் உள்ளனர்.