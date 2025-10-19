அல்மாட்டி ஓபன் டென்னிஸ்: சாம்பியன் பட்டம் வென்ற மெத்வதேவ்

தினத்தந்தி 19 Oct 2025 11:28 PM IST
மெத்வதேவ் இறுதிப்போட்டியில் கோரன்டின் மவுடெட் உடன் மோதினார்.

அல்மாட்டி,

அல்மாட்டி ஓபன் டென்னிஸ் தொடர் கஜகஸ்தானில் நடைபெற்றது. பல முன்னணி வீரர்கள் கலந்து கொண்ட இந்த தொடரின் இறுதிப்போட்டிக்கு டேனியல் மெத்வதேவ் (ரஷியா) மற்றும் கோரன்டின் மவுடெட் (பிரெஞ்சு) உடன் மோதினார்.

இதில் முதல் 2 செட்டுகளை ஆளுக்கொன்றாக கைப்பற்றிய நிலையில் 3-வது செட்டை மெத்வதேவ் கைப்பற்றி வெற்றி பெற்றார். மெத்வதேவ் இந்த ஆட்டத்தில் 7-5, 4-6 மற்றும் 6-3 என்ற செட் கணக்கில் வெற்றி பெற்று சாம்பியன் பட்டம் வென்றார்.

தினத்தந்தி

தினத்தந்தி

