சபலென்கா அதிர்ச்சி தோல்வி... டபிள்யூடிஏ பைனல்ஸ் அரையிறுதிக்கு முன்னேறிய மிர்ரா ஆண்ட்ரீவா

இந்தியன் வெல்ஸ்,
டபிள்யூடிஏ பைனல்ஸ் டென்னிஸ் தொடரில் ரஷ்ய வீராங்கனை மிர்ரா ஆண்ட்ரீவா, உலகின் 2-ம் நிலை வீராங்கனையான அரினா சபலென்காவை வீழ்த்தி அரையிறுதிக்கு முன்னேறியுள்ளார்.
டபிள்யூடிஏ பைனல்ஸ் டென்னிஸ் தொடரில் நடைபெற்ற குரூப் 2 பிரிவு ஆட்டத்தில் 19 வயதான மிர்ரா ஆண்ட்ரீவா, பெலாரஸ் வீராங்கனை அரினா சபலென்காவை எதிர்கொண்டார்.
ஆட்டத்தின் தொடக்கத்தில் 1-4 என பின்தங்கியிருந்த ஆண்ட்ரீவா, அதன்பிறகு அதிரடியாக விளையாடி தொடர்ந்து 11 கேம்களைக் கைப்பற்றினார். இதனால் முதல் செட்டை 6-4 என வென்ற அவர், 2-வது செட்டில் சபலென்காவுக்கு ஒரு கேம்கூட விட்டுக்கொடுக்காமல் 6-0 என கைப்பற்றினார்.
வெறும் 62 நிமிடங்களில் ஆட்டத்தை முடித்த ஆண்ட்ரீவா, 6-4, 6-0 என்ற நேர் செட் கணக்கில் வெற்றி பெற்றார்.
இந்தத் தொடரில் தனது முதல் 2 லீக் ஆட்டங்களிலும் வெற்றி பெற்ற அவர், குரூப் 2 பிரிவில் முதலிடத்தை உறுதி செய்து அரையிறுதிக்குத் தகுதி பெற்றார். டபிள்யூடிஏ பைனல்ஸ் தொடரில் ஒற்றையர் பிரிவில் அவர் பங்கேற்பது இதுவே முதல்முறையாகும்.
மற்றொரு ஆட்டத்தில் உக்ரைனின் எலினா ஸ்விடோலினா, செக் குடியரசின் கரோலினா முசோவாவை எதிர்கொண்டார்.
முதல் செட்டை 3-6 என இழந்த ஸ்விடோலினா, அடுத்த 2 செட்களிலும் சிறப்பாக விளையாடி 6-2, 6-2 என வெற்றி பெற்றார். இதன் மூலம் 3-6, 6-2, 6-2 என்ற கணக்கில் ஆட்டத்தை வென்றார்.
இந்த வெற்றியின் மூலம் ஸ்விடோலினா அரையிறுதி வாய்ப்பைத் தக்கவைத்துள்ளார். அதே நேரத்தில், தொடர்ந்து 2 தோல்விகளைச் சந்தித்த முசோவா அரையிறுதி வாய்ப்பை இழந்தார்.
குரூப் 2 பிரிவில் ஆண்ட்ரீவா அரையிறுதி இடத்தை உறுதி செய்துவிட்டார். எஞ்சியுள்ள மற்றொரு இடத்துக்காக சபலென்காவும் ஸ்விடோலினாவும் மோத உள்ளனர். இதில் வெற்றி பெறும் வீராங்கனை அரையிறுதிக்குத் தகுதி பெறுவார். இருவரும் தலா ஒரு வெற்றி, ஒரு தோல்வியுடன் உள்ளனர்.