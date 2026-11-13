டென்னிஸ்

சபலென்கா அதிர்ச்சி தோல்வி... டபிள்யூடிஏ பைனல்ஸ் அரையிறுதிக்கு முன்னேறிய மிர்ரா ஆண்ட்ரீவா

எஞ்சியுள்ள மற்றொரு இடத்துக்காக சபலென்காவும் ஸ்விடோலினாவும் மோத உள்ளனர்.
மிர்ரா ஆண்ட்ரீவா
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இந்தியன் வெல்ஸ்,

டபிள்யூடிஏ பைனல்ஸ் டென்னிஸ் தொடரில் ரஷ்ய வீராங்கனை மிர்ரா ஆண்ட்ரீவா, உலகின் 2-ம் நிலை வீராங்கனையான அரினா சபலென்காவை வீழ்த்தி அரையிறுதிக்கு முன்னேறியுள்ளார்.

வென்ற ஆண்ட்ரீவா

டபிள்யூடிஏ பைனல்ஸ் டென்னிஸ் தொடரில் நடைபெற்ற குரூப் 2 பிரிவு ஆட்டத்தில் 19 வயதான மிர்ரா ஆண்ட்ரீவா, பெலாரஸ் வீராங்கனை அரினா சபலென்காவை எதிர்கொண்டார்.

ஆட்டத்தின் தொடக்கத்தில் 1-4 என பின்தங்கியிருந்த ஆண்ட்ரீவா, அதன்பிறகு அதிரடியாக விளையாடி தொடர்ந்து 11 கேம்களைக் கைப்பற்றினார். இதனால் முதல் செட்டை 6-4 என வென்ற அவர், 2-வது செட்டில் சபலென்காவுக்கு ஒரு கேம்கூட விட்டுக்கொடுக்காமல் 6-0 என கைப்பற்றினார்.

வெறும் 62 நிமிடங்களில் ஆட்டத்தை முடித்த ஆண்ட்ரீவா, 6-4, 6-0 என்ற நேர் செட் கணக்கில் வெற்றி பெற்றார்.

இந்தத் தொடரில் தனது முதல் 2 லீக் ஆட்டங்களிலும் வெற்றி பெற்ற அவர், குரூப் 2 பிரிவில் முதலிடத்தை உறுதி செய்து அரையிறுதிக்குத் தகுதி பெற்றார். டபிள்யூடிஏ பைனல்ஸ் தொடரில் ஒற்றையர் பிரிவில் அவர் பங்கேற்பது இதுவே முதல்முறையாகும்.

போராடி வென்ற ஸ்விடோலினா

மற்றொரு ஆட்டத்தில் உக்ரைனின் எலினா ஸ்விடோலினா, செக் குடியரசின் கரோலினா முசோவாவை எதிர்கொண்டார்.

முதல் செட்டை 3-6 என இழந்த ஸ்விடோலினா, அடுத்த 2 செட்களிலும் சிறப்பாக விளையாடி 6-2, 6-2 என வெற்றி பெற்றார். இதன் மூலம் 3-6, 6-2, 6-2 என்ற கணக்கில் ஆட்டத்தை வென்றார்.

இந்த வெற்றியின் மூலம் ஸ்விடோலினா அரையிறுதி வாய்ப்பைத் தக்கவைத்துள்ளார். அதே நேரத்தில், தொடர்ந்து 2 தோல்விகளைச் சந்தித்த முசோவா அரையிறுதி வாய்ப்பை இழந்தார்.

சபலென்கா - ஸ்விடோலினா

குரூப் 2 பிரிவில் ஆண்ட்ரீவா அரையிறுதி இடத்தை உறுதி செய்துவிட்டார். எஞ்சியுள்ள மற்றொரு இடத்துக்காக சபலென்காவும் ஸ்விடோலினாவும் மோத உள்ளனர். இதில் வெற்றி பெறும் வீராங்கனை அரையிறுதிக்குத் தகுதி பெறுவார். இருவரும் தலா ஒரு வெற்றி, ஒரு தோல்வியுடன் உள்ளனர்.

டென்னிஸ்
அரினா சபலென்கா
Mirra Andreeva
மிர்ரா ஆண்ட்ரீவா
Arena Sabalenka
டபிள்யூடிஏ பைனல்ஸ்
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