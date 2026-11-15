பெண்கள் டென்னிஸ் சாம்பியன்ஷிப்: இறுதிப்போட்டியில் ஆண்ட்ரீவா - ஸ்விடோலினா மோதல்

இண்டியன்வெல்ஸ்,
பெண்கள் டென்னிஸ் சாம்பியன்ஷிப் இறுதிப்போட்டியில் ஆண்ட்ரீவா - ஸ்விடோலினா பலப்பரீட்சை நடத்துகின்றனர்.
உலகின் முன்னணி 8 வீராங்கனைகள் பங்கேற்கும் டபிள்யூ.டி.ஏ. இறுதிச்சுற்று டென்னிஸ் சாம்பியன்ஷிப் போட்டி அமெரிக்காவின் இண்டியன்வெல்ஸ் நகரில் நடைபெற்று வருகிறது. இதில் அரையிறுதிப் போட்டிகளில் வெற்றி பெற்ற மிர்ரா ஆண்ட்ரீவா, எலினா ஸ்விடோலினா ஆகியோர் இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறினர்.
இதில் முதல் அரையிறுதியில் 3-ம் நிலை வீராங்கனையான மிர்ரா ஆண்ட்ரீவா, 5-ம் நிலை வீராங்கனையான ஜெசிகா பெகுலாவை எதிர்கொண்டார்.
தொடக்கம் முதலே சிறப்பாக விளையாடிய ஆண்ட்ரீவா, 6-3, 6-4 என்ற நேர் செட் கணக்கில் பெகுலாவை வீழ்த்தி இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறினார். நடப்பு தொடரில் இதுவரை ஒரு செட்டைக்கூட இழக்காமல் அவர் இறுதிச்சுற்றை எட்டியுள்ளார்.
மற்றொரு அரையிறுதியில் 6-ம் நிலை வீராங்கனையான உக்ரைனின் எலினா ஸ்விடோலினா, 8-ம் நிலை வீராங்கனையான செக் குடியரசின் லிண்டா நோஸ்கோவாவை எதிர்கொண்டார்.
இதில் தொடக்கம் முதலே ஆதிக்கம் செலுத்திய ஸ்விடோலினா, 6-2, 6-1 என்ற நேர் செட் கணக்கில் எளிதாக வெற்றி பெற்று இறுதிப்போட்டிக்கு தகுதி பெற்றார்.
இதையடுத்து நடைபெறும் இறுதிப்போட்டியில் ஆண்ட்ரீவா - ஸ்விடோலினா மோதுகின்றனர். இந்தத் தொடரின் லீக் சுற்றில் இருவரும் மோதிய ஆட்டத்தில் ஆண்ட்ரீவா 6-4, 6-0 என்ற கணக்கில் வெற்றி பெற்றிருந்தார். எனவே, அந்தத் தோல்விக்கு ஸ்விடோலினா பதிலடி கொடுப்பாரா என்ற எதிர்பார்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.