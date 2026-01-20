ஆஸ்திரேலிய ஓபன் டென்னிஸ்: முதல் சுற்றில் மெத்வதேவ் வெற்றி
டேனில் மெத்வதேவ் - நெதர்லாந்தின் ஜெஸ்பர் டி ஜோங்கை எதிர்கொண்டார்.
சிட்னி,
2026-ம் ஆண்டின் முதல் கிராண்ட்ஸ்லாம் போட்டியான ஆஸ்திரேலியா ஓபன் மெல்போர்ன் நகரில் நேற்று முன்தினம் தொடங்கியது. ஆண்களுக்கான ஒற்றையர் பிரிவில் ரஷியாவின் டேனில் மெத்வதேவ் - நெதர்லாந்தின் ஜெஸ்பர் டி ஜோங்கை எதிர்கொண்டார்.
இந்த ஆட்டத்தில் ஆதிக்கம் செலுத்திய டேனில் மெத்வதேவ் 7-5, 6-2, 7-6 (7-2) என்ற செட் கணக்கில் வெற்றி பெற்றார்.
மற்ற ஆட்டங்களில் கேஸ்பர் ரூட் (நார்வே), அலெக்ஸ் டி மினார் (ஆஸ்திரேலியா), ஆந்த்ரே ரூப்லெவ் (ரஷியா) ஆகியோரும் தங்களது ஆட்டங்களில் வெற்றி கண்டனர்.
