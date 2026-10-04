சீனா ஓபன் டென்னிஸ்: ஒசாகா, மிர்ரா ஆண்ட்ரீவா அசத்தல்... 4-வது சுற்றுக்கு முன்னேற்றம்

சீனா ஓபன் டென்னிஸ் தொடர் சீன தலைநகர் பீஜிங்கில் நடைபெற்று வருகிறது. இதில் பெண்கள் ஒற்றையர் பிரிவில் முன்னணி வீராங்கனைகள் அடுத்தடுத்த சுற்றுகளுக்கு முன்னேறி வருகின்றனர்.
பெண்கள் ஒற்றையர் பிரிவு 3-வது சுற்றில் ஜப்பானின் நவோமி ஒசாகா, செக் குடியரசின் சாரா பெஜ்லெக்கை எதிர்கொண்டார்.
விறுவிறுப்பாக நடைபெற்ற இந்த ஆட்டத்தில் சிறப்பாக விளையாடிய ஒசாகா, 7-6 (7-4), 6-4 என்ற நேர் செட்களில் சாரா பெஜ்லெக்கை வீழ்த்தினார்.
இதன் மூலம் நவோமி ஒசாகா சீனா ஓபன் தொடரின் 4-வது சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.
மற்றொரு 3-வது சுற்று ஆட்டத்தில் ரஷியாவின் மிர்ரா ஆண்ட்ரீவா, உஸ்பெகிஸ்தானின் பொலினா குடர்மெடோவாவை எதிர்கொண்டார்.
இந்த ஆட்டத்தில் தொடக்கம் முதலே ஆதிக்கம் செலுத்திய ஆண்ட்ரீவா, 6-4, 6-1 என்ற நேர் செட்களில் பொலினா குடர்மெடோவாவை வீழ்த்தினார்.
இதன் மூலம் மிர்ரா ஆண்ட்ரீவாவும் 4-வது சுற்றுக்கு தகுதி பெற்றார்