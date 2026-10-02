சீன ஓபன் டென்னிஸ்: சபலென்கா, நவோமி ஒசாகா 3-வது சுற்றுக்கு முன்னேற்றம்

பீஜிங்,
சீனா ஓபன் டென்னிஸ் தொடர் சீன தலைநகர் பீஜிங்கில் நடைபெற்று வருகிறது. இதில் பெண்கள் ஒற்றையர் பிரிவில் பெலாரஸ் வீராங்கனை அரினா சபலென்கா மற்றும் ஜப்பானின் நவோமி ஒசாகா ஆகியோர் 3-வது சுற்றுக்கு முன்னேறினர்.
பெண்கள் ஒற்றையர் பிரிவின் 2-வது சுற்றில் அரினா சபலென்கா, மெக்சிகோவின் ரெனாட்டா சராசுவாவை எதிர்கொண்டார். ஆட்டத்தின் தொடக்கம் முதலே ஆதிக்கம் செலுத்திய சபலென்கா, 6-1, 6-3 என்ற நேர் செட் கணக்கில் வெற்றி பெற்று 3-வது சுற்றுக்கு தகுதி பெற்றார்.
மற்றொரு 2-வது சுற்று ஆட்டத்தில் ஜப்பானின் முன்னணி வீராங்கனை நவோமி ஒசாகா, ரஷியாவின் மரியா திமோபீவாவை எதிர்கொண்டார். விறுவிறுப்பாக நடைபெற்ற இந்தப் போட்டியில் ஒசாகா 6-3, 3-6, 6-3 என்ற செட் கணக்கில் வெற்றி பெற்றார்.
இதன்மூலம் சபலென்கா மற்றும் நவோமி ஒசாகா இருவரும் சீனா ஓபன் தொடரின் 3-வது சுற்றுக்கு முன்னேறியுள்ளனர்.