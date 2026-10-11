சீன ஓபன் கோப்பையை வெல்லப்போவது யார்? - இறுதிப்போட்டியில் சீன, ரஷிய வீராங்கனைகள் மோதல்

பீஜிங்,
சீன ஓபன் சர்வதேச டென்னிஸ் போட்டியின் பெண்கள் ஒற்றையர் பிரிவில் ரஷிய வீராங்கனை மிரா ஆன்ட்ரீவா, சீன வீராங்கனை கின்வென் ஜாங் ஆகியோர் இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறியுள்ளனர்.
பீஜிங்கில் நடைபெற்று வரும் சீன ஓபன் டென்னிஸ் போட்டியில் நேற்று பெண்கள் ஒற்றையர் பிரிவு அரையிறுதி ஆட்டங்கள் நடைபெற்றன.
இதில் ஒரு ஆட்டத்தில் பிரெஞ்சு ஓபன் சாம்பியனும், உலகத் தரவரிசையில் 5-வது இடத்தில் இருப்பவருமான ரஷியாவின் மிரா ஆன்ட்ரீவா, செக் குடியரசின் நிகோலா பார்துன்கோவாவை எதிர்கொண்டார்.
இந்த ஆட்டத்தில் தொடக்கம் முதலே சிறப்பாக விளையாடிய மிரா ஆன்ட்ரீவா 6-2, 6-2 என்ற நேர் செட் கணக்கில் வெற்றி பெற்றார். இதன் மூலம் அவர் முதல்முறையாக சீன ஓபன் இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறினார்.
மற்றொரு அரையிறுதியில் ஒலிம்பிக் சாம்பியனும், உலகத் தரவரிசையில் 54-வது இடத்தில் இருப்பவருமான சீனாவின் கின்வென் ஜாங், பெல்ஜியத்தின் எலிஸ் மெர்டென்சை எதிர்கொண்டார்.
விறுவிறுப்பாக நடைபெற்ற இந்த ஆட்டத்தில் கின்வென் ஜாங் 7-5, 6-2 என்ற நேர் செட் கணக்கில் வெற்றி பெற்று இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறினார். அவரும் முதல்முறையாக சீன ஓபன் இறுதிப்போட்டியில் விளையாட உள்ளார்.
பெண்கள் ஒற்றையர் பிரிவு இறுதிப்போட்டியில் இன்று மிரா ஆன்ட்ரீவா – கின்வென் ஜாங் மோதுகின்றனர். இருவரும் முதல் முறையாக இந்தப் போட்டியின் இறுதிச்சுற்றை எட்டியுள்ளதால், சாம்பியன் பட்டத்தை வெல்லப்போவது யார் என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்களிடையே அதிகரித்துள்ளது.